Una multitud despide en Villablino a cuatro de los cinco fallecidos en la mina de Cerredo: "La familia minera está herida"

"La familia minera está hoy herida y toda la Iglesia os arropa con cariño", ha destacado el obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal, en el inicio del funeral por cuatro de los cinco fallecidos el lunes en una explosión de grisú en la mina Mangueiro, de Cerredo (Degaña). El oficio religioso por Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé Castelao e Ibán Radiose celebra en el polideportivo de la localidad minera de Villablino, un recinto totalmente abarrotado y sumido en un ambiente de palpable consternación.

"Estamos aquí para celebrar con esperanza la tragedia", ha añadido el obispo, quien ha tenido un recuerdo para David Álvarez, el quinto minero muerto, enterrado ayer en Torre del Bierzo.

Desde la pista polideportiva siguen el funeral los familiares de los cuatro fallecidos y las autoridades. Desde la grada, amigos, vecinos, conocidos... En total, en torno a un millar de asistentes a los que hay que sumar otros tantos que siguen la misa desde el exterior del pabellón. Entre la multitud de fuera se encuentran las autoridades, con los presidentes de Asturias y Castilla y León, Adrián Barbón y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, a la cabeza. Por parte del Gobierno de España al funeral ha asistido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El obispo Luis Ángel de las Heras Berzal tuvo que abandonar la reunión plenaria de los obispos españoles para viajar a Villablino a presidir el funeral. Está concelebrando la misa con varios sacerdotes más. El coro ha comenzado el funeral con una canción dedicada a Santa Bárbara: "Te pedimos protección por todo el pueblo minero".

Miguel Ángel Larrea es uno de los tantos vecinos que asistió al funeral para arropar a los familiares de las víctimas. "Entré en el Pozo María en el 72 y saqué los cuerpos de diez compañeros en la explosión del 79. Después de aquello se empezaron a tomar más medidas de seguridad; esto no tiene ningún sentido", dijo con gran pena. Julián Domínguez empezó en la mina a los 14 años y a los 18 picó por primera vez: "Esto es del siglo pasado". “Es muy fuerte; fueron muchos”, expresó Roberto Losas, minero retirado. “Una vez que estás dentro de la mina no lo piensas. No los conocíamos, pero vinimos porque es algo que nos toca de cerca… y duele”, manifestó Adrián López, que es minero.

Pésame desde Bruselas

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, el liberal francés Stéphane Séjourné, ha expresado este miércoles desde el pleno del Parlamento Europeo su pésame por la muerte de los cinco mineros en la explotación de Cerredo, al tiempo que ha reconocido que es un sector "peligroso". "Siempre es un sector en el que es peligroso trabajar, pero las condiciones sociales cambiaron mucho en Europa", ha dicho Séjourné.

El alto cargo de Bruselas uso el español para expresar su pésame ante los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia), después de que algunos de los diputados españoles hicieran referencia a lo sucedido en Asturias durante un debate sobre el sector del acero y el aluminio. Entre ellos, el diputado asturiano, Jonás Fernández.