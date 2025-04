"Quien domine la inteligencia artificial siempre tendrá trabajo", afirma la experta Tetiana Klymchuk en la Semana de la Ciencia

"La inteligencia artificial cambiará la enseñanza en poco tiempo. Para la siguiente generación todo será distinto", aseguró ayer la experta de origen ucraniano Tetiana Klymchuk en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Calatrava) de Oviedo ante un auditorio integrado por estudiantes de Secundaria y Bachillerato. En la actividad "Semillero científico", incluida en la X Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA, que busca fomentar las vocaciones científicas en los jóvenes, indicó que "los centros educativos se tendrán que adaptar" y "cambiar la enseñanza porque el consumo de información es ahora diferente, muy rápido".

Por lo que Klymchuk aboga por hacer que el tiempo que se pasa en las aulas sea "más dinámico", ya que los datos se pueden conseguir por otras vías, como las herramientas de la inteligencia artificial. La doctora en Matemáticas y Física por la Universidad Politécnica de Cataluña y por la Universidad Nacional de Kiev y cofundadora de Somia Solutions, una startup que tiene como objetivo democratizar el acceso a la inteligencia artificial para las pymes, es "referente mundial" en este ámbito, indicó Amador Menéndez, investigador y coordinador de la Semana de la Ciencia "Margarita Salas", a los alumnos. "Es la científica que lee la mente de las máquinas", afirmó Amor Domínguez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, en la apertura del acto.

Fue antes de que Tetiana Klymchuk sumergiese al público en un viaje al interior de la inteligencia artificial y de que les mostrase la relevancia que tendrá en su futuro laboral. "Nos va a cambiar mucho los trabajos que vamos a tener", señaló. Afectará a "empleos automáticos y repetitivos", como ocurrió antes en las fábricas donde se incorporaron robots para realizar determinadas tareas, pero "los de innovación siempre estarán ahí".

También creará nuevos puestos y, manifestó la experta, "para las personas que crean inteligencia artificial, que la gestionen y que se centren en aplicarla mejor en diferentes campos siempre habrá trabajo". "Será un cambio, modificará los procesos y en este contexto tenemos que estar donde aportemos valor", animó a los estudiantes.

También les indicó que en el empleo al que se incorporen en el futuro tendrán "que saber usar las herramientas de la inteligencia artificial" que se necesiten. "Si no sabes utilizarlas no se accederá al trabajo", añadió Tetiana Klymchuk ante los más de medio millar de jóvenes que se congregaron en el Palacio de Exposiciones y Congresos y el público que siguió la conferencia por streaming. Considera la profesora de la Universidad Internacional de Cataluña que la inteligencia artificial "por sí sola no es mejor que nosotros", pero "nos mejora".

En el "Semillero científico", al que asistieron la concejala de Educación del Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García, y el gerente de LA NUEVA ESPAÑA, Marcos Alonso, Klymchuk destacó la evolución en los últimos años en el ámbito en el que trabaja. Puso ejemplos a los alumnos de lo que se podía hacer hace veinte años y lo que se consigue ahora. Y les mostró cómo "todos hemos participado sin ser conscientes en etiquetar datos para la inteligencia artificial". "Cuando nos dicen que identifiquemos, por ejemplo, determinadas imágenes para demostrar que no somos un robot", apuntó en la charla titulada "Cómo piensan las máquinas: fundamentos de la inteligencia artificial".

Aludió la experta a la existencia de "tres componentes de aprendizaje". "Tiene una tarea que resolver, unos datos de entrenamiento y el propio modelo", resaltó. "Vosotros sois la inteligencia artificial", aseguró Tetiana Klymchuk, que trasladó que "nadie define bien el concepto". "Es cualquier tarea que podemos hacer los humanos realizada por una máquina", aseveró. La profesora fue presentada por dos jóvenes de la misma nacionalidad, que residen ahora en Oviedo, Valeria Oliinyk y Marcos López, que le dieron la bienvenida en su idioma.

"La IA está para ayudarnos, no es un fin", indica a los alumnos

Hasta dónde llegará la inteligencia artificial, si podrá tener un impacto negativo o cómo puede ayudar en el ámbito académico son algunas de las cuestiones que los estudiantes trasladaron a Tetiana Klymchuk, profesora en la Universidad Internacional de Cataluña y cofundadora de Somia Solutions. En el turno de preguntas del "Semillero científico" tuvieron la oportunidad de intervenir y profundizar en la materia. Ana Fernández, del colegio Dulce Nombre de Jesús (Dominicas), consultó a la experta sobre si vamos a depender de la inteligencia artificial para realizar muchas de las tareas. "Sí. Seremos dependientes", contestó Klymchuk. Actualmente ya lo hacemos, por ejemplo, con el navegador para orientarnos que hace que "no necesites memorizar el recorrido que realizaste por la ciudad". "Ya estamos acostumbrados a utilizar muchas de las herramientas", dijo.

Respecto al impacto que tendrá considera que "será positivo en general" aunque, añadió, como con toda la tecnología hay casos negativos. Sobre el horizonte que tiene por delante la inteligencia artificial preguntó Max Fernández, del IES Río Nora, de Pola de Siero. "¿A dónde puede llegar?", interpeló. "Podrá hacer bien absolutamente todo, puede ser en un año o en mil", contestó Klymchuk, que hizo hincapié en que "nosotros tenemos límites, la inteligencia artificial no".

Recalcó la doctora en Matemáticas y Física por la Universidad Politécnica de Cataluña y por la Universidad Nacional de Kiev que la inteligencia artificial es una "herramienta para ayudarnos, no es un fin". Como lo haces con una calculadora, que "si en algún momento la necesitas la usas", transmitió.

Su utilización en el ámbito educativo fue otra de las dudas planteadas por los estudiantes que asistieron a la actividad. La profesora de la Universidad Internacional de Cataluña les recomendó alguna herramienta para "estructurar la información" que ella utiliza con frecuencia.

"Nos encantó la actividad. Descubrimos un mundo muy interesante y desconocido", señaló Mercedes Rodríguez, tutora de cuatro de ESO del colegio de las Dominicas y profesora de Historia. Acudió al "Semillero científico" enmarcado en la Semana de la Ciencia "Margarita Salas" de LA NUEVA ESPAÑA con alrededor de 150 alumnos que cursan cuarto de ESO y primero de Bachillerato.