Vox reclama una Comisión de Investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo

Vox ha reclamado la convocatoria de una Comisión de Investigación para aclarar todos los entresijos que envuelven el accidente de la mina de Cerredo en el que perdieron la vida cinco trabajadores. La diputada Carolina López ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en la que ha vuelto a trasladar todo su cariño a las familias de las víctimas y a los heridos. Ha insistido en que Vox “en ningún momento” quiere “hacer un uso político o partidista de esta tragedia”, pero ante las diferentes informaciones que han recibido en los últimos días, que “son graves” y que, “podemos decir, rozan la negligencia por parte del gobierno de Barbón”, han decidido dar un paso adelante para exigir que se depuren todas las responsabilidades. “Barbón está poniendo el foco en la empresa, que claro que tiene que ser investigada, pero la responsabilidad política también existe. Es muy grave lo que ha ocurrido”, ha insistido López.

En su intervención, la diputada hizo referencia al accidente ocurrido en agosto de 2022 en la mina de Cerredo en el que perdió la vida un trabajador y otro resultó herido de gravedad, teniendo que serle amputada una pierna. También habló del informe elaborado en ese momento por los inspectores y que fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA. “En la comisión de Seguridad de Minas, presidida por la actual consejera de Transición, se dijo que la empresa no estaba actuando con normalidad. No, la empresa estaba actuando ilegal, realizando labores de explotación sin ningún tipo de permiso y siendo conocedor el Gobierno”, ha remarcado.

A pesar de esto, ha continuado,” la ahora consejera, Belarmina Díaz, meses después se reúne con los empresarios de la mina y les concede una autorización administrativa para realizar labores de exploración y que podrían realizar, de manera puntual, explotaciones”. Una autorización administrativa “que no se hace pública y que evita cualquier posibilidad de que se presenten alegaciones”. A su vez, “un vecino pone en conocimiento del Principado que se están realizando labores de explotación. Manda fotos y videos, y la dirección general no hace nada”.

Es decir, “el Gobierno de Barbón conoce y permite que la empresa siguiese explotando de forma ilegal esta mina sin ningún tipo de autorización o, como mucho, con un permiso de investigación”. "Han mirado para otro lado", ha criticado.

Por si no fuera suficiente, una empresa privada volvió a remitir en marzo de este año un nuevo informe en el que se volvía a advertir de irregularidades. En este documento, además de a la mina de Cerredo se hace referencia a la explotación de Ibias. Es más, “un escrito similar lo recibió la Junta de Castilla y León por la mina de Laciana, y aquí se paralizaron todas las autorizaciones hasta investigar todas las irregularidades. Cosa que aquí no hicieron”.

Ante todos estos indicios, López se ha preguntado cómo se les pudo dar este permiso y por qué se conceden autorizaciones administrativas que no son públicas. “¿Qué ha pasado para que no tomasen medidas?”, ha insistido. “El Gobierno de Barbón tiene que dar cuenta. Estos hechos no pueden quedar impunes”, ha defendido. De ahí, que hayan decidido reclamar una Comisión de Investigación, que para salir adelante necesitaría el apoyo del PP, del que están esperando una respuesta.