La Universidad de Oviedo celebra el primer claustro del año: de la aplaudida defensa de la red pública a la denuncia de la Defensora de recibir un "trato diferente" por ser mujer

El primer claustro del año de la Universidad de Oviedo, celebrado este viernes en la Facultad de Economía y Empresa, fue de todo menos de trámite. El mismo, que superó las tres horas, empezó con la declaración institucional que leyó el rector, Ignacio Villaverde, en defensa de las universidades públicas y estuvo protagonizado por un encontronazo entre la defensora universitaria y el Vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica. Un intercambio de críticas y acusaciones en el que se vio obligado a intervenir Villaverde.

La declaración institucional que leyó Villaverde fue aprobada y recibida con un fuerte aplauso por la comunidad educativa. En el texto, refrendado por unanimidad el pasado lunes en el Consejo de Gobierno, el Rector advierte de que la Universidad de Oviedo «sigue siendo la herramienta de cohesión y progreso social más importante de la región, porque le da la oportunidad a todo aquel que lo desee de acceder a estudios superiores, de formarse y recualificarse a lo largo de toda su vida». Al tiempo, negó cualquier intento de «monopolio público de la educación universitaria», pero sí reclamó «respeto» a las reglas del juego y «medios y recursos» para competir con las privadas.

Villaverde mostró su apoyo a la iniciativa de un grupo de catedráticos –de la que se hizo eco en el claustro la profesora Ángeles Fal– de impulsar una Plataforma en defensa de la Universidad Pública. Los interesados en sumarse pueden dar su firma a través de Change.org. Por su parte, la catedrática Manuela González Vega, mostró sus dudas sobre si la declaración institucional llega, quizás, algo tarde y cuestionó al Rector por mostrarse «muy tranquilo» en el anterior claustro ante el desembarco de una universidad privada en Asturias, si bien ahora ha dejado ver su preocupación.

Ignacio Villaverde se mantuvo firme. «No nos preocupa, insisto. Pero tenemos nuestra opinión y el ruido ha crecido», dijo en referencia a que tras el anuncio de apertura de la Universidad Europea, que prevé abrir en Gijón en el curso 2026/2027, han llegado los planes de instalarse de la Nebrija en Avilés y la Alfonso X en Oviedo. «Somos coherentes, no nos preocupan estas iniciativas empresariales, insisto, sino que se respeten las reglas de juego. La Universidad de Oviedo es sólida y con prestigio», añadió.

La polémica saltó en el segundo punto del orden del día, la presentación de la memoria de la Defensora Universitaria del año 2024 a cargo de la titular del departamento, Isabel Viña Olay. Al dar cuenta de su labor desde el estrado se refirió en concreto al vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, a quien reprochó la «falta de empatía» en el trato y comportamiento machista. «Me duele porque es amigo, pero aquí es vicerrector. Le pido que de vez en cuando escuche, no siempre tiene razón y he visto más de una injusticia», manifestó ante el claustro la Defensora, quien dijo sentirse «ninguneada» por su condición de mujer ante Alonso. «Nunca me sentí así y tengo muchos años».

Unas palabras que fueron contestadas por el propio Vicerrector, quien negó la mayor y se declaró «profundamente ofendido» por la acusación de Viña de tratarle de forma diferente por ser mujer. «Nunca nadie, es la primera que lo oigo, se sintió así. Utilizar esta tribuna para lanzar ese mensaje... Creo que la Defensora lo debería reflexionar notablemente. Se ha equivocado rotundamente», manifestó. Pedro Alonso aseguró que él y su equipo siempre han respondido «con la diligencia que le corresponde» y abundó: «Lo que he hecho ha sido trasladarle las posiciones que como Vicerrector me toca tomar en ejercicio de mi competencia. Y si sobre 2.150 profesores hay 3 que discrepan en la aplicación de sus reconocimientos docentes igual no lo hemos hecho tan mal. Si cuando se nos consulta algo, la empatía consiste en que dejemos de aplicar criterios generales y apliquemos particulares, yo esa empatía no la comparto. Yo me voy todos los días a la cama más tranquilo cuando aplico criterios generales para todo el mundo».

El Vicerrector admitió tener fama de ser una «persona contundente» a la hora de defender su criterio, pero con todo el mundo: hombres, mujeres, alumnos, profesores... «Ayer mismo (por el jueves) tuve una conversación con un director de departamento que está aquí y creo que sabe que hablo con esta contundencia porque me expreso de forma apasionada. Mis compañeros del equipo rectoral también lo viven», añadió.

Mediación de Villaverde

El rector, Ignacio Villaverde, se vio obligado a mediar cuando la Defensora quiso replicar a Pedro Alonso y pidió a ambos no ir a más en el claustro y «en la medida de lo posible no convertirlo en un enfrentamiento personal». Villaverde dijo entender «tanto lo que ha expresado la defensora» como la respuesta del Vicerrector, a quien defendió. «No deja de ser grave que a uno al final le acusen de discriminar por razón de género. Menos, a un cargo institucional. Ningún puesto de gestión es sencillo. Los que desempeñamos y desempeñan puestos de gestión lo saben, igual que sea una directora de un departamento o un director de centro. Todo está sujeto a muchas presiones. Tremendamente difícil, incluso en lo personal, es precisamente el vicerrectorado de profesorado y ordenación académica, que se suele enfrentar a situaciones individuales muy humanas y muy personales. Rompo una lanza por nuestro vicerrector y por su equipo en esto. Todos nos equivocamos, pero él y su equipo hacen un grandísimo trabajo», manifestó Villaverde.

El Rector quiso rebajar el tono e «instó a no hacer una escalada del conflicto, como se decía en la época de la Guerra Fría», e incluso ofreció pagar un café o una comida para arreglar el asunto. Con todo, Isabel Viña tuvo oportunidad de responder. «Solo una cosa: es esa vehemencia. No tengo nada más que decir, vamos a dejarlo donde está. Yo no lo retiro, es esa forma... Si no nos entendemos, qué le vamos a hacer».

Informe de la Defensoría

Viña Olay presentó su informe de actividad en 2024, cuando atendió 218 casos, un 16,6% más que en 2023, con los estudiantes a la cabeza de los que más asuntos generan. La defensora advirtió que en lo que va de este año ya han crecido de forma destacada los casos: «O me he puesto de moda o voy a morir de éxito. Ahora no es raro el día en que no llegue un caso mínimo, pero siempre son más. Antes no había a diario».

Por este motivo pidió más apoyo al rectorado. «Yo tengo sentido común, pero no el suficiente conocimiento para llevar a la gente por determinados cmaninos. Confían en mí, pero a veces no puedo ayudar», manifestó de su labor, que recibió las felicitaciones del rector. Al tiempo, una claustrable intervino para aplaudir a la profesora por la «forma amena y tan sugerente de plantear» los asuntos «como nunca antes se había hecho».

La petición de más recursos no fue la única de Viña, quien avisó de la necesidad de vigilar los medios de transporte con los campus, en concreto, tras los problemas detectados en Gijón. Además, recomendó aumentar la transparencia en los concursos de selección de plazas de la escala administrativa –«hay gente que se siente desvalida, sufre malas contestaciones; no se da seguridad jurídica»– e instó a hacer más accesible la publicación de los criterios interpretativos de la normativa vigente, así como a aumentar la comunicación entre los tres estamentos universitarios (profesores, estudiantes y personal de servicios). De esto último dijo: «Falta comunicación. Así tendría yo fijo menos trabajo».

Además, Viña ha tomado la decisión de cambiar el correo electrónico para contactar con su departamento, que será defensoría@uniovi.es, con lo que ha quitado cualquier sesgo de género. «Así queda todo englobado».

El mail es, por otra parte, la principal vía de comunicación con la Defensoría. De los casos tratados, la mayor parte fueron consultas, un total de 196, mientras que 22 fueron quejas.

Según explicó, las actuaciones impulsadas por el estudiantado -de las que 166 fueron consultas y 16, quejas- se refirieron a evaluación y calificaciones (45), a matrícula y modificaciones (24) o a prácticas externas y trabajos de fin de grado o máster (22). También hubo atenciones referidas a la relación con el profesorado (19), a los programas de movilidad y convalidaciones (16) o a la organización académica y los horarios (14), entre otras.

En cuanto al Personal Docente e Investigador (PDI) el número de consultas ascendió a 18, mientras que fueron 4 las quejas atendidas. Sobre la temática, 6 de los casos hacían referencia a la contratación y condiciones laborales, 5 tenían que ver con relaciones interpersonales y conflictos y otros 5 se centraban en cuestiones de docencia y evaluación.

Todas las actuaciones impulsadas por el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) fueron consultas sobre diversos asuntos: promoción y puestos de trabajo (2), condiciones laborales y retribuciones (2), procesos selectivos, jubilaciones, méritos o conflictos internos. Además, se registraron 6 actuaciones impulsadas por personas externas a la comunidad universitaria, con 4 consultas y 2 quejas sobre trámites académicos y administrativos (3), homologaciones y equivalencias (2) y gestión económica (1).

El modelo de financiación con el Principado, a su primera revisión El rector, Ignacio Villaverde, ha querido informar al Claustro de los presupuestos de la Universidad de Oviedo para 2025, algo que hasta ahora no se había hecho. «Me parecía que era un ejercicio de transparencia, de buen gobierno. A partir de ahora será como una obligación propia contar aquí los presupuestos, la columna vertebral de la gestión», explicó. En 2025 la institución académica contará con casi 254 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,24 % con respecto al año pasado, casi 8 millones más. La partida más importante es la de gasto de personal, que este año se eleva a 171,5 millones de euros, un 67,6 % del gasto total. En el capítulo de «grandes inversiones», Villaverde estacó como «prioritaria y la que más pesa» es la de la reforma del edificio de la calle Independencia donde la Universidad quiere concentrar sus servicios y que supera los 2,2 millones de euros. «Será un edificio autosuficiente. Tenemos el plan director de la primera fase de rehabilitación y reutilización. Esto nos permitirá trasladar ya, si es posible a finales de este año o principios del que viene al personal del edificio de la calle Principado porque hay que entregarlo a la Junta General. En 2026 podríamos concluir ya la primera fase», avanzó el Rector. Entre otras inversiones llamativas citó las obras en la Facultad de Medicina, de casi un millón de euros, así como en otras instalaciones. Hizo un llamamiento al personal para que se programen las obras y evitar los problemas que ocasionan los «imprevistos» en el presupuesto. Además, recordó el modelo de financiación firmado con el Principado, de 2023 a 2028, ampliable y también revisable a los dos años, algo que toca ahora. «Revisaremos el funcionamiento del modelo para ver si hay que hacer algún tipo de ajuste o de mejoría. Creo que es lo razonablemente bueno para nuestro Gobierno. Supone una inversión de 1.017 millones de euros esos años».

