Marejada política en torno a Belarmina Díaz: el PP dice que "no basta con su dimisión" tras el accidente en la mina

Marejada política en Asturias tras el accidente en la mina de Cerredo (Degaña), en la que cinco mineros perdieron la vida. El Principado ha anunciado la puesta en marcha, con "carácer urgente" de una "inspección de servicios" para analizar posibles errores de en la administración en torno a la explotación de la mina que realizaba la empresa Blue Solving, mientras que los grupos de la oposición al Gobierno regional, formado por el PSOE e Izquierda Unida, apuntan hacia la figura de Belarmina Díaz, consejera de Industria y por tanto máxima responsable de la gestión pública relacionada con las minas. La Consejera aseguró ayer que hay "incidios de irregularidades" tras el accidente.

El PP, principal grupo de la oposición, reclamó esta mañana la dimisión de Díaz asegurando que "el Gobierno de Barbón ha fallado y no actuó con la diligencia debida en relación a la actividad de la empresa a la que el Principado concedió los permisos en la mina de Cerredo", según palabras de Rafael Alonso, diputado popular, en referencia al permiso que la hoy Consejera, siendo directora general de Minas, dio a la empresa que explotaba Cerredo. "Que la consejera haya reconocido que hay indicios de irregularidades en la mina es un hecho gravísimo: “¿Desde cuándo lo sabían? ¿O es que en Asturias hay minas irregulares y el Gobierno de Barbón no lo sabe?”, se preguntó el diputado, señalando "una dejación de funciones o una mala praxis, si es que no ha habido otras cosas".

Alonso puso a su vez el foco en las reuniones de la Consejera con la empresa: “¿Con qué personas se reunió?, ¿qué asuntos se trataron? ¿por qué fueron necesarias tres reuniones y qué compromiso o acuerdos se alcanzaron? Porque todo parece indicar que las persona eran las mismas”, recalcó, haciendo también referencia a la denuncia presentada en la fiscalía por Promining, compañía vinculada al anterior dueño de Cerredo, Victorino Alonso, que asegura que Blue Solving extraía carbón de manera ilegal.

El PP, en este contexto, no solo pide la marcha de Díaz, sino también de Nieves Roqueñí, ex consejera y actual presidenta de El Musel, y Enrique Fernández, también ex titular de la Consejería, que hoy es presidente de Hunosa. “No basta con la dimisión de Belarmina Díaz, porque la responsabilidad también es de sus predecesores, pues todo este entramado también se produjo en su etapa y deberían conocer todos esos hechos”. La comparecencia de Alonso se produce después de que PP y Foro hayan solicitado la comparecencia en la Junta de la Consejera, que irá al Parlamento a petición propia.

Covadonga Tomé, del grupo mixto, también mostró extrañeza hoy por las últimas manifestaciones de Belarmina Díaz. “Esta falta de respuestas resulta devastadora para las familias e, incluso, puede llevar a que sigan produciéndose sucesos similares por falta de prevención o de vigilancia en las explotaciones”, apuntó Tomé. Entre las declaraciones “preocupantes” de la Consejera Belarmina Díaz, Tomé señaló que “deberíamos saber ya a qué se refiere la consejera cuando, por ejemplo, dice ‘ciertas irregularidades’”. “¿Por qué se matiza que no se podía extraer de la mina carbón térmico? ¿Con qué permisos, en concreto, contaba Blue Solving?”.