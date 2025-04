El SOMA se personará como acusación particular en el accidente

El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, avanzó ayer que su sindicato, al igual que anunció el Gobierno del Principado, se personará como acusación particular en la causa de accidente de Cerredo. Por su parte, en Comisiones Obreras no tomarán una decisión hasta no saber si hubo irregularidades "en concesiones" o "en cualquier tipo de permisos". Representantes de ambos sindicatos se reunieron ayer con la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, en el marco de la comisión especial de investigación acordada por la Comisión Regional de Seguridad Minera.

Alperi abogó tras la reunión por "trabajar con rigor" y pidió que se pongan a disposición de dicha comisión todos los informes y la documentación que disponga la consejería en torno a los permisos y los trabajos que se han desarrollado en esta mina del Suroccidente asturiano. También subrayó que si de todos los informes que hay que analizar se derivan "responsabilidades concretas" tendrán que "depurarse". "Tenemos que ser rápidos en averiguar las causas, pero también concisos, ir lentos pero seguros", dijo.

Preguntado por el hecho de que hubieran pasado seis meses desde la última inspección, Alperi precisó que las inspecciones se realizan de acuerdo a "un criterio técnico" y por tanto es el experto en minería el que sabe "cuándo tiene que inspeccionar y cuándo no".

Por su parte, el responsable Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO, Javier Vázquez, pidió "cautela", aunque insistió en que si se detectan irregularidades se deberán "dirimir responsabilidades a quien competa". "Cautela, tampoco vamos a criminalizar", insistió.