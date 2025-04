"Costco no es un problema para el comercio local, enriquecerá y complementará la oferta"

La presidenta de La Distribución ANGED, organización que engloba a 22 empresas que suman 236.000 empleados, apoya sin fisuras los planes de Costco para construir una gran superficie en el polígono de Bobes (Siero), que han encontrado el rechazo frontal de los representantes del pequeño comercio en Asturias. "Generará empleo, actividad y, por tanto, nueva población", asegura Matilde García Duarte. La dirección de la compañía estadounidense pedirá a lo largo de este mes al Principado acogerse a la nueva ley de proyectos estratégicos, que agiliza notablemente la burocracia.

-El proyecto de Costco recibe aplausos y críticas. ¿Debe considerarse una inversión estratégica?

-Costco es una multinacional que llegó a Europa a través de España. Ha abierto tiendas en Sevilla, Madrid, Bilbao y Zaragoza. Está prevista su apertura en Valencia, Málaga y Asturias. Creo que la lectura debería ser al revés: Asturias es un territorio estratégico para la llegada de empresas internacionales porque reúne atractivos para hacer rentables las inversiones. Eso es lo que deberíamos poner en valor para que más empresas inviertan y generen actividad y empleo aquí.

-La Unión de Comerciantes ha mostrado su rechazo al entender que daña al tejido de las pequeñas empresas. ¿No es cierto?

-La realidad es que impedir la apertura de un hipermercado o no dejarnos trabajar los domingos, limitando la competencia y la libertad de elección del consumidor, no soluciona los problemas estructurales del comercio. En los últimos años los costes empresariales se han disparado para las empresas, sobre todo, para las pequeñas. Ha subido la presión fiscal, los costes salariales, las cotizaciones sociales de los autónomos, los alquileres y el coste regulatorio. Tenemos ahora el debate de la reducción de la jornada laboral, que le va a costar 2.900 millones de euros al comercio. Hay un problema de relevo generacional y una escasez de perfiles cualificados. No debemos olvidar que el ecommerce (comercio electrónico) ha crecido un 100% desde la pandemia y que el 58% de las compras online son importaciones a través de plataformas internacionales, como Temu o Shein. ¿De verdad alguien piensa que Costco es un problema para el comercio local? Yo creo que todo lo contrario, enriquece y complementa la oferta comercial.

-¿Qué gana Siero con la implantación de otro hipermercado de estas características?

-Cualquier nuevo operador comercial que se instala genera empleo local, que se traduce en más ingresos para el municipio, actividad para los servicios de la zona y nueva población.

-Pero Siero suma varias grandes superficies, ¿es un modelo económicamente sostenible?

-Corresponde a las empresas y no a las administraciones decidir si un proyecto es viable o no. Son las empresas las que conocen su negocio, estudian el mercado, invierten dinero, forman y contratan a personas para emprender un proyecto.

-Hay quien dice que la reciente Ley de Proyectos Estratégicos del Principado está pensada para proyectos que no cumplen con el resto de normativas. ¿Qué le parece la ley?

-Deberíamos abrir el foco y pensar de forma global. Un comercio hoy en España soporta 3.000 regulaciones de ámbito europeo, nacional, autonómico y local por el mero hecho de abrir la persiana. Tenemos una regulación comercial propia de los años 80, cuando no existían las plataformas globales y el perfil de consumidor era radicalmente distinto. Las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados son las únicas que soportan restricciones de horarios comerciales, un impuesto injusto como es el IGEC o una doble autorización administrativa para instalarse. No puede ser que una inversión importante como la de Costco se bloquee durante años por intereses particulares, mientras que las plataformas asiáticas venden productos 24/7 en Asturias sin cumplir una buena parte de las reglas de juego europeas.

El debate no debería estar en cuántas capas más de regulación ponemos, si no en cómo generamos un entorno favorable para la inversión y el crecimiento. Ayudando por supuesto a las pequeñas a ser más competitivas y adaptarse al entorno actual.

-¿Qué representa ANGED en Asturias?

-En Asturias, nuestras 22 asociadas generan 5.300 empleos directos, en su mayoría mujeres (3.450) y jóvenes que encuentran en nuestro sector una primera oportunidad profesional. De forma indirecta, otros 3.500 empleos en Asturias están relacionados con la cadena de valor y la actividad de nuestras empresas: desde producción e industria alimentaria, a servicios de seguridad, transporte o limpieza.

-¿Está notando la gran distribución comercial el momento de bonanza económica?

-El sector tiene tres grandes retos. En primer lugar, la propuesta de reducción de jornada laboral va a suponer un coste de 2.900 millones de euros para el comercio. Es preocupante porque abre en canal la negociación colectiva y muchas empresas, sobre todo las pymes, no van a poder hacer frente a esta subida de costes. En el medio plazo nos lleva a un estancamiento de los salarios y de la productividad, como ocurrió en Francia con las 35 horas semanales.

-El segundo reto es la Unidad de Mercado. No puede ser que un sector como el comercio, que es el primer empleador de España, sufra una fragmentación regulatoria como la que tenemos, que cuesta 35.000 millones de euros anuales a las empresas, según datos de CEOE.

-El tercer reto es la libertad comercial. Nuestras tiendas están cerradas por ley en Asturias y en muchas otras autonomías durante 56 domingos y festivos. ¿Se imagina que mañana alguien decidiera qué domingos puedes tomar una caña, comer en un restaurante, pasar una noche de hotel, llenar el depósito o comprar un vestido en Internet? Sería absurdo. Pues es la realidad que sufre el comercio.

-¿A qué debería orientarse las nuevas inversiones?

Toda la inversión está orientada en responder a las demandas del consumidor. En los últimos quince años, nuestras empresas han invertido una media anual de 1.000 millones de euros. Un tercio de esta inversión está enfocada a la digitalización. Después hay un foco muy importante en la renovación de espacios comerciales, innovación en productos y servicios y, sobre todo, sostenibilidad. La economía circular, el ahorro energético, la lucha contra el desperdicio o la movilidad sostenible son parte central de la inversión de nuestras empresas.

