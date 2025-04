Las propuestas de los candidatos a la FADE, frente a frente: el "propósito" de María Calvo y los "diez compromisos" de Ferreira

José Manuel Ferreira

No vengo a hacer literatura, vengo a rendir cuentas antes de empezar. Ya no estamos para arengas, ni para discursos huecos. Quien aspire a representar a los empresarios asturianos debe hacerlo desde el compromiso claro, medible y urgente. No desde la rutina. No desde el despacho.

Durante muchos años he trabajado con empresas de todos los tamaños. He visto lo que cuesta levantar una persiana. Lo que duele cerrar una nave. Lo que significa pagar una nómina sin dormir. Por eso me presento. No por nostalgia de tribunas, sino por la convicción de que FADE puede ser útil. Y ahora no lo es. Puede ser fuerte. Y ahora no lo es. Puede ser moderna. Y tampoco lo es.

Esta no es una candidatura contra nadie. Es una candidatura para algo: para devolver a los empresarios la voz que les pertenece. Y para eso no hay mejor programa que el que se concreta en fechas, medidas y rendición de cuentas.

No vengo a conservar butacas. Vengo a levantar Asturias. Y lo haré en diez pasos. Con ustedes. Y desde ya.

1. En la primera semana, un análisis a fondo. Sin diagnóstico honesto, no hay transformación real. Abriré el mandato con un análisis técnico —interno y externo— de FADE. Queremos saber cómo funciona, qué hace bien, qué hace mal y qué no hace. Con transparencia, sin clientelismos. Oír primero. Decidir después.

2. En un mes, reforma estatutaria. La democracia no se declama, se practica. Propondré en 30 días un documento base para cambiar los estatutos. Queremos procesos más limpios, ágiles y transparentes. Y sí, reduciré los avales. Ninguna empresa debería tener que comprometerse sin haber escuchado a todos los candidatos.

3. En dos meses, pacto por la unidad empresarial. Promoveré un acuerdo para coordinar estrategias con cámaras, asociaciones y autónomos. Con voz y voto real. Basta ya de centralismo. FADE debe sonar como una orquesta, no como una caja vacía.

4. En tres meses, "concejo abierto" con la pyme y el comercio. La economía se pisa, no se sobrevuela. Recorreré las ocho comarcas de Asturias con encuentros comarcales, escuchando al comercio local, a los pequeños empresarios, a quienes sostienen el empleo donde no llegan las ayudas ni los titulares. Una FADE que camina. No que espera.

5. En cuatro meses, primer foro industria, energía y defensa. Asturias tiene músculo industrial, experiencia en energía y una oportunidad única en el sector de defensa. FADE será puerta de entrada para empresas que quieran localizarse aquí y estén dispuestas a desarrollar el propio tejido empresarial asturiano. Convocaremos a empresas, universidades y clústeres para construir polos industriales estratégicos para que la empresa asturiana saque el máximo provecho de estas inversiones.

6. En cinco meses, plataforma por la formación y el talento. Tenemos jóvenes que valen oro. Y se nos van. Pondremos en marcha una plataforma con universidades, empresas y centros educativos. Formación dual, incubadoras, programas de retención. Si queremos empresas de futuro, tenemos que sembrar talento hoy.

7. En seis meses, presentación del Plan FADE Futuro. Asturias no compite con lamentos. Compite con propuestas. Lanzaremos un plan estratégico con medidas fiscales, instrumentos de financiación, y propuestas concretas para atraer e incorporar trabajadores. Nada de resignación: estrategia, eficacia y resultados.

8. En nueve meses, plataforma FADE Digital. Llevaremos FADE al móvil. Asesoramiento, formación, networking, atención inmediata. Digitalización real. No más boletines. Necesitamos algoritmos, datos, inteligencia artificial y contacto directo con el empresario que hoy no tiene tiempo que perder.

9. En doce meses, informe anual de impacto empresarial. Rendir cuentas no es debilidad. Es liderazgo. Publicaremos un informe anual para que las empresas vean con claridad qué ha hecho FADE, qué ha conseguido, a quién ha ayudado y con qué resultados. No se trata de aparentar, sino de demostrar.

10. En veinticuatro meses, cumbre empresarial "Asturias en Marcha". Asturias necesita su Davos. Convocaremos a líderes empresariales, innovadores, pensadores y universidades para colocar a Asturias en el mapa del talento, de la inversión y de la ambición. Debemos construir un relato colectivo que ilusione a esta tierra.

En los próximos días explicaré todos y cada uno de estos puntos con el debido detalle. No soy ingenuo. Cambiar FADE no será fácil. Algunos preferirán seguir como hasta ahora. A puerta cerrada. A medio gas. Sin preguntas. Pero Asturias no puede permitirse una patronal de mínimos. La región necesita una FADE fuerte, activa, moderna. Y la va a tener.

Los empresarios no necesitan ser representados. Necesitan ser transformados. Y esta es la hora. Es su hora; es la hora de los empresarios.

Porque el futuro no se aplaza. Se lidera. Y yo estoy aquí para liderarlo con ustedes.