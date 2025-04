Adiós a Carlos Suárez, alpinista fallecido en un salto base en Toledo: siempre volvía al Urriellu, donde hizo historia

Carlos Suárez, el escalador y saltador base fallecido este martes en Toledo mientras grababa una película sobre su vida, era un enamorado de los Picos de Europa y del Urriellu en particular, al que regresaba siempre que podía, sólo para "desahogar", como recuerda su amigo Emilio Huerta, el guarda del refugio de La Terenosa, con el que hablaba todas las semanas y con el que incluso tenía una casa medio comprada para quedarse más tiempo en Cabrales. "Cuando me enteré de que había caído, pensé que se iba a salvar, como ya le había ocurrido otra vez. No daba crédito. Se me fue Carlinos. Lo conocí en 1992. Es un golpe inmenso, y lo peor es su familia, su cría", comentó un emocionado Huerta.

"Formaba parte de Cabrales y estaba muy ligado a los Picos y al Urriellu. Hizo cosas muy importantes en el picu. Fue el primero en hacer la cara oeste sin cuerdas y subió desde La Terenosa al Urriellu y volvió, también sin cuerda, en dos horas y 55 minutos. No había nada que se le pusiese por delante. Nadie va a hacerlo en menos tiempo. Se le daba bien todo. Era muy buen montañero, muy buen escalador... Hasta le he visto hacer surf y torear una vaquilla. Era muy hábil", rememora Huerta.

Otro nombre propio del montañismo asturiano, el Guardia Civil de Montaña retirado Bernabé Aguirre, también le trató estrechamente. "Fue una revolución, el primer escalador español que hizo un 8a+ sin cuerda, algo increíble. Nació para escalar. Hablé con él hará tres semanas, me dijo que estaba con lo de la película", asegura. Suárez había prácticamente dejado el salto base. "Lo hemos hablado en alguna ocasión. Ya no quería saltar, tenía una hija. El vuelo es muy peligroso. Había perdido cuatro amigos y decía que ya era hora de dejarlo. Pero ahora con la película iba a saltar por última vez. Fue un pionero en el vuelo con alas. Era un gran deportista, montañero, escalador, parapentista... Pero sobre todo Era muy buena gente, siempre con una sonrisa, sin ningún ego, siempre dispuesto a apoyar y a echar una mano. Era un hombre muy querido", comentó Aguirre. Una de las últimas veces que estuvo en Asturias fue en la XX Semana de Montañismo Ciudad de Oviedo, el pasado noviembre, donde presentó su libro "Morir por la cima", en el que detalla su trayectoria , desde la escalada extrema a sus ascensiones al Cho Oyu o el K-2.

Otro que lo conoció, sobre todo en los años noventa, cuando comenzaba a descollar en la escalada fue el guía de montaña Erik Pérez, que se acuerda sus ascensiones imposibles al Urriellu, especialmente la oeste del pico, la vía Rabadá-Navarro. "Lo grande de lo que hizo es que ni siquiera llevó cuerda para rapelar el tramo de La Guitarra, que es una bajada de unos veinte metros hacia la mitad de la vía. Cuando le vi hacer aquello no podía creerlo. Era un nivel de virtuosismo, de compromiso, de riesgo increíble", dice Erik Pérez.

Un atleta

"Era un escalador de élite absoluta a nivel mundial, un superdotado muy técnico, un atleta, pero además un tío muy simpático, con muy buen humor. Un día me dijo que estaba pensando en dedicarse a guiar, y yo le dije: tú te aburres siendo guía, lo que tienes que hacer es ser modelo de Armani, porque era atractivo y un auténtico atleta", relata Pérez.

Una de las últimas veces que lo vio fue hará tres años, cuando acudió a Cabrales a un evento organizado por Bernabé Aguirre, al que acudieron montañeros de élite que había abierto grandes vías. Pero con la hazaña que se queda es con la ya citada de subir al Urriellu en menos de tres horas. "Con 46 o 47 años lo hizo en tres horas cuando el récord podría estar en aquel momento en cinco horas", se maravilla. Su muerte fue un shock, a pesar de que Carlos Suárez siempre "iba al límite, arriesgaba mucho. Algo falló en el paracaídas. Me duele especialmente por su familia, por su hija".

En su libro "Morir por la cima" hay una foto que recoge el momento en que el escalador se lanzó al vacío en paracaídas desde el Pilar del Cantábrico en el Urriellu. Carlos Suárez apostilló la descripción de la foto con una frase elocuente: "Un sueño cumplido".

