Asturias, la única comunidad sin convocar las ayudas de la PAC, de casi 100 millones

No hay PAC tranquila en Asturias de unos años para acá. Si no son retrasos en abonar a los ganaderos y agricultores las cantidades correspondientes, son demoras en abrir la convocatoria para tramitar las ayudas. Así las cosas, el Principado es a estas alturas del año la única comunidad autónoma que no ha convocado la PAC de 2025, una situación de la que se han quejado en las últimas semanas varias organizaciones agrarias y que este mismo domingo denunció el portavoz de Medio Rural del PP, el diputado Luis Venta.

Fue el pasado 1 de febrero cuando las comunidades pudieron ya poner en marcha el mecanismo, pero hasta ahora nada. Todo lo más la Consejería de Medio Rural ha informado de que está elaborando la convocatoria, que antes debe pasar por Consejo de Gobierno, que se reúne este mismo lunes.

El plazo para convocar las ayudas vence a fin de mes y en juego están cerca de 100 millones de euros para más de 8.000 profesionales del campo.

El malestar es mayor ya que este año el sector cree necesario con más motivo hacer cuanto antes la convocatoria de la solicitud única ante las complicaciones que temen entrañe la nueva tramitación. De hecho, la Consejería llevó a cabo varias reuniones con distintas organizaciones, juntas y entidades colaboradoras para informar sobre la normativa y las nuevas utilidades de la aplicación de captura de la solicitud única. Hace dos años el Principado ya estuvo entre las últimas regiones de Europa, junto con una de Bulgaria, en abrir el registro de solicitudes.

La PAC de 2025 llega con algunas novedades que afectan, principalmente, a las normas de condicionalidad y a los ecorregímenes y que dan respuesta a las demandas de flexibilidad solicitadas por el sector durante las protestas que tuvieron lugar a principios del año 2024.

Luis Venta advierte de que la «manifiesta incapacidad de gestión» del Gobierno de Adrián Barbón genera «graves perjuicios para el sector ganadero un año más. Es un despropósito». El diputado del PP advierte de que «todas las ayudas que no se realicen antes de dos semanas sufrirán un recorte del 1% por cada día de retraso, por lo que hay que hacer 8.000 solicitudes en 15 días, a pesar de que el plazo se podía haber iniciado el 1 de febrero». Una demora que, explica, hace que Asturias también esté a la cola de España en los pagos.

Y advirtió: «Están en juego más de 60 millones de ayudas directas. La obligación del Gobierno de Barbón es que los más de 90 millones que hay para 2025 de la PAC estén cuanto antes en los bolsillos de los ganaderos y no en los cajones de la Consejería».

