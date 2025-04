IU avisa al PSOE, su socio de Gobierno, en la crisis del accidente de la mina de Cerredo: "No estamos para cerrar filas sino para abrir todas las puertas"

Izquierda Unida (IU), socio minoritario del PSOE en el Gobierno regional, ha matizado la defensa que el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha realizado esta mañana al defender la actuación de la consejera de Transición Ecológica e Industria, Belarmina Díaz, ante el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores. Peláez recalcó en varias ocasiones y a preguntas de los periodistas que Belarmina Díaz "está dando explicaciones puntualmente de todo" e insistió en que el gobierno del Principado está "centrado" en "esclarecer los hechos y conocer las circunstancias del trágico suceso" que ahora investiga el juzgado de Cangas del Narcea con referencias ceñidas a la investigación sobre si la empresa autorizada en el yacimiento, Blue Solving, tenía los permisos necesarios o si los incumplía, y si cumplía con las exigencias de seguridad.

IU, que ayer no se quiso pronunciar sobre una posible comisión de investigación, que sí busca la derecha, aseguró esta tarde en un comunicado, después de la reunión de su dirección que su presencia en el Gobierno "no es para cerrar filas, sino para abrir todas las puertas". Además, indicaron su apoyo a una "investigación exhaustiva".

Ovidio Zapico, coordinador general y Consejero de Ordenación, el único de IU en el Ejecutivo, remató luego ese mensaje. "Dejamos claro que nosotros no cerramos filas con nadie", aseguró. "Lo que hacemos es abrir el gobierno a la búsqueda de responsabilidades que son políticas, que son jurídicas, que son administrativas, que son técnicas, que son incluso penales. Y ligado también a esto último que estoy hablando hago una segunda reflexión y una pregunta que nos hacíamos esta tarde en el órgano. ¿Tiene el juzgado de Cangas suficientes recursos para hacer frente a una investigación de estas características? intuimos que posiblemente no, que muy probablemente no los tenga", destacó el Consejero, que solicitó que el Gobierno regional inste al Consejo General del Poder Judicial a que refuerce "con todos los medios humanos, técnicos, personales que fuesen necesarios, al juzgado de Cangas".

Este es el comunicado íntegro de IU

Izquierda Unida respalda una investigación exhaustiva que esclarezca el terrible accidente que ha costado la vida a cinco trabajadores en la mina de Zarréu

Nuestra presencia en el gobierno no es para cerrar filas sino para abrir todas las puertas".

La Comisión Colegiada ha abordado esta tarde la situación abierta tras el siniestro y mantendrá su posicionamiento de esclarecer hasta sus últimas consecuencias las causas del accidente, las circunstancias en las que se produjo y la situación de administrativa de esta explotación minera.

La voluntad de esclarecer los hechos es plenamente compartida y, del mismo modo, apoya como propia la decisión de que el Principado se persone en la causa penal que se sigue tras las muertes de los cinco trabajadores de Zarréu.

En cualquier caso, pedimos que el Gobierno garantice los medios necesarios a la justicia que necesita muchos apoyos técnicos ante la complejidad técnica de las materias a investigar.

Las investigaciones políticas son imprescindibles y pueden y deben surgir de la unidad democrática. La gravedad necesita de unidad institucional, determinación y transparencia. Se acompaña audio del coordinador general, Ovidio Zapico, que plantea que el objetivo debe ser esclarecer los hechos y depurar responsabilidades y se pregunta también sobre los recursos que existen en el juzgado de Cangas y sobre la necesidad de reforzarlo si fuera necesario.