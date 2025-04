Los mineros heridos y fallecidos son los mismos que ya trabajaban en Cerredo cuando el accidente de 2022: "El Principado tenía que saberlo"

El abogado Francisco Pérez Platas defiende los intereses de un trabajador que resultó herido en el accidente registrado en la mina de Cerredo el 5 de agosto de 2022, en el que murió un minero de nacionalidad uruguaya. Los dos iban en un camión lagarto lleno de carbón. "Estaban bajando dentro de la explotación hacia la zona de almacenamiento del parque de carbones. Y en ese momento es cuando el motor del camión, que es muy antiguo y está sin pasar ningún tipo de control, se queda literalmente muerto. Entonces tienen que saltar del camión y es cuando uno muere y otro queda herido grave. Evidentemente ahí están llevando carbón que se ha extraído de la mina. La propia inspección del Principado ya dice que existe esa extracción de carbón. Y las sentencias que ganamos en el juzgado de lo social ya dan por sentado que se está sacando carbón. El atestado de la Guardia Civil ya está diciendo que se está sacando carbón de la mina. Pero claro, la cuestión es si se ha seguido sacando carbón", asegura el letrado.

Pérez Platas se pregunta qué hizo la administración desde que tuvo conocimiento de que se sacaba carbón. "Parece que nada", sentencia. "Los mismos trabajadores que constaban en la empresa cuando se produjo el accidente de 2022 son los mismos que han resultado muertos y heridos el 31 de marzo", indica. Su cliente declara a la Guardia Civil que cuando se produce el accidente están transportando carbón, y que en la mina se está extrayendo mineral.

Y le molesta que su cliente , que ha perdido una pierna a consecuencia del accidente, no haya recibido ningún recurso, ni siquiera una llamada por parte del Principado, "solo ha recibido del Gobierno regional un silencio ensordecedor". El procedimiento se tramita en el Juzgado de Cangas del Narcea como un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y aún está instruyéndose, a la espera del informe forense de las lesiones, casi tres años después del siniestro. "Mientras tanto está cobrando una pensión de 800 euros", remarca Pérez Platas. No hay ninguna duda de que se trató de un accidente laboral, pese a que, cuando el día del siniestro llamaron a los servicios de emergencia, intentaron hacerlo pasar por un accidente de tráfico. Incluso la mutua intentó tramitarlo como un accidente común, no laboral.

Para Pérez Platas es evidente que "la empresa ha seguido funcionando con distintos nombres, es la misma unidad productiva". Y el Principado debería haberse percatado de esta circunstancia, ya que se trata del mismo personal que hace años.

El informe de la Dirección de Minas sobre el accidente de 2022 alude a la falta de certificados de capacitación para el manejo de equipos mineros. Las causas, añade el informe, se relacionan con el "deficiente mantenimiento del equipo". E indica que el accidente tiene lugar durante la ejecución de los trabajos relacionados con el transporte de mineral entre los puntos de carga y descarga a través de las pistas mineras que dan servicio de explotación, debido a la parada del motor del camión lagarto. El carbón procede de la plaza del sexto piso de la mina de interior de Cerredo, para la que no existe autorización de explotación.

El cliente de Pérez Platas sigue en Degaña. Y durante estos días ha repetido la pesadilla de hace casi tres años, ahora con la muerte de sus amigos y excompañeros.

Suscríbete para seguir leyendo