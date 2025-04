Movimiento político para activar la investigación por el accidente de la mina: la derecha presiona por un acuerdo

Los grupos de la derecha en el Parlamento asturiano, especialmente la nueva alianza formada entre el PP y Adrián Pumares (diputado de Foro), están tendiendo poco a poco y de forma discreta puentes con Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, ex de Podemos, con el objetivo de activar una comisión de investigación en la Junta General sobre el accidente en la mina de Cerredo (Degaña), que costó la vida el pasado lunes a cinco mineros.

En el foco de las responsabilidades políticas está en primera línea Belarmina Díaz, consejera de Industria, que cada vez tiene más presión de los grupos, y los posibles errores de la administración regional en torno a la explotación que realizaba la empresa Blue Solving del yacimiento minero.

De momento, la Consejera aseguró que habrá una "inspección general" en el servicio de Minas, además de su propia comparecencia en la Junta. El problema para el Gobierno regional es que los grupos de la oposición, a la espera de la citada comparecencia, ven cortos estos pasos y consideran que las explicaciones de Díaz han sido insuficientes. La derecha pide abiertamente su cese. Hay un asunto clave: el permiso de investigación que la Consejera, siendo directora general de Minas, dio a Blue Solving, siete meses después de que el propio Principado asegurase que la compañía no operaba de manera "normal". El instrumento que se está colando en las conversaciones entre los grupos es la activación de una comisión de investigación en la Junta, en la que los comparecientes tienen la obligación de decir la verdad. En términos políticos, según fuentes cercanas al Gobierno, la activación de esa comisión supondría un "golpe definitivo" para la Consejera y un impacto de consecuencias difíciles de prever para el Ejecutivo de PSOE e IU.

Pero para que este instrumento vea la luz hay muchos matices y son necesarias las alianzas. Una comisión de investigación puede ser solicitada, según el reglamento, por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los miembros de la Cámara. Si ningún grupo se opone, la comisión se celebra, pero, en caso contrario, su creación se "someterá a votación del pleno". Por este último punto es básico el voto de Tomé, debido además a la influencia que pueda tener sobre los movimientos de IU, que de momento calla, pero tampoco descarta la celebración de una comisión. El único grupo que se ha mostrado abiertamente a favor de su celebración ha sido Vox, que no ha encontrando respuesta afirmativa del PP ni del resto de los grupos. ¿Por qué? Los populares, al igual que Foro, consideran que meter a Vox en la ecuación supondría la pérdida de apoyos del resto de los grupos.

Silencio del Principado sobre los informes de la guardería rural El Principado guarda silencio sobre los informes realizados por funcionarios del servicio de guardería natural del Principado, que detallaron por escrito sobre posibles irregularidades en la mina de Cerredo por parte de la empresa explotadora, según adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Las actas se remitieron a la Consejería de Medio Rural, desde donde se dijo que hasta este mismo lunes no habría acceso a ese expediente. Los grupos de la derecha criticaron la existencia de esos informes. "Son otro indicio objetivo de actividad irregular de la empresa y de que las cosas se han hecho mal", aseguró Rafael Alonso (PP). "El Gobierno era conocedor de todo y permitió que siguiese con las labores", dijo Carolina López ( Vox). "Es gravísimo y exige una respuesta de Barbón", recalcó Pumares, de Foro.

En cambio, si la petición partiese del PP y del grupo mixto (Foro y Tomé), los números saldrían y además, al apoyarla la ex de Podemos, IU se quedaría en la tesitura de ser el único sostén del PSOE, suponiendo que éste se opusiese a la comisión. La Federación Socialista Asturiana (FSA) e IU rechazaron responder ayer sobre si es necesaria una comisión de investigación. El socio minoritario del Gobierno, que reúne hoy a su dirección, asiste con preocupación a la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo. El PP, que ha pedido la comparecencia de Adrián Barbón y de Belarmina Díaz, espera a las mismas para tomar una decisión, pero recuerda que "de darse ese caso (la comisión), lo importante es contar con apoyo suficiente para que salga adelante", avisa Rafael Alonso, diputado popular, que considera que no es suficiente con la dimisión de Díaz.

Vox, en su caso, critica al PP por no apoyar su petición de una comisión. "Ya se lo hemos propuesto al PP, pero no veía datos suficientes. No entendemos a qué juega ni a qué está esperando (el PP), es prioritario pedir de forma inmediata una comisión, no sabemos qué más necesita el PP", aseguró Carolina López. Covadonga Tomé se limitó a decir que "no se han dado aún explicaciones claras y eso es muy necesario, por eso, exigimos trasparencia". Pumares, de Foro, aseguró que "no descartamos" la comisión y recalcó que "queremos que ahora dé (Belarmina Díaz) explicaciones en el Parlamento y consideraremos si son suficientes o no".

