El decálogo de María Calvo para presidir la FADE: un observatorio del absentismo y contactos internacionales

Quedan tres días para las elecciones a la presidencia de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Este viernes, día 11, están llamados a votar más de medio millar de vocales de las asociaciones sectoriales y las compañías singulares integradas en la patronal regional. De las urnas saldrá el nombre del próximo presidente (o presidenta) de la organización durante los próximos cuatro años. Habrán sido casi dos semanas de campaña con muchas declaraciones por parte de los dos candidatos: la presidenta en funciones, María Calvo, y el empresario José Manuel Ferreira, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Oviedo. Es necesario un último resumen de sus respectivas propuestas, una lista que comprima las principales medidas que implantarán en FADE si salen victoriosos.

Tras publicar ayer el decálogo de Ferreira, hoy LA NUEVA ESPAÑA hace lo propio con María Calvo. "En tiempos de incertidumbre, la voz de FADE debe sumar, escuchar y exigir. Llevo cuatro años construyendo unidad: entre sectores, instituciones y territorios. Estoy comprometida con el consenso y con crear una voz empresarial firme y respetada. No es momento de dividir, sino de unir. Soy una mujer empresaria de convicciones y de escucha que cree en sus equipos. Lideraré una FADE independiente, integradora y al servicio de las empresas. Un baluarte ético que nos haga sentir orgullosos de pertenecer", señala la gijonesa a modo de introducción.

A continuación las diez medidas "claras, realistas y con impacto", expresadas en primera persona por la candidata:

FORMACIÓN.

"En cuanto comience el mandato, exigiremos que el Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa) deje de ser una oficina de mera tramitación de prestaciones y, realmente, ayude a encontrar empleo. Y consolidaremos en 2025 una Formación Profesional (FP) Dual sólida en todos los sectores, adaptada a las necesidades reales del empleo. Fuimos los primeros en defender una formación útil y adaptada a la realidad de las empresas. Llevamos años proponiendo soluciones concretas al problema real del empleo".

ABSENTISMO.

"FADE activará de forma inmediata un observatorio del absentismo. En 2025, trabajaremos con la Inspección de Trabajo en protocolos para que el sistema proteja al que lo necesita, no al que abusa de él. Pusimos este tema sobre la mesa cuando nadie se atrevía. Porque liderar también es tener el valor de incomodar cuando hay que hacerlo".

ENERGÍA.

"En el primer mes de mandato crearemos la Mesa para la Defensa de la Industria. En 2025, trabajaremos por lograr un estatuto del consumidor electrointensivo con máximas garantías. Hemos estado donde se toman decisiones: en Bruselas, en Madrid, en cada espacio clave. Con propuestas y rigor técnico".

BUROCRACIA.

"Desde el inicio, defenderemos el uso de la declaración responsable y el silencio positivo. En 2025 presentaremos el primer ranking sobre eficiencia administrativa. Hemos creado la primera Mesa para la Simplificación Administrativa y seguiremos trabajando para simplificar lo complejo y que Asturias funcione mejor".

INTERNACIONAL.

"En 2025, lanzaremos la Red de Empresas Embajadoras FADE. Antes de septiembre, realizaremos un viaje institucional a Iberoamérica. Ya tenemos la experiencia, los contactos y la estrategia. Trabajaremos para mostrar al mundo la potencia de nuestras empresas".

INFRAESTRUCTURAS.

"FADE tendrá un equipo dedicado a vigilar cada proyecto crítico y hacer informes trimestrales de ejecución. Activaremos el Comité FADE-Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) con reuniones mensuales e informes públicos".

AUTÓNOMOS.

"Plantearemos una estrategia firme para reforzar inspecciones y garantizar una competencia leal. Hemos escuchado a miles de autónomos y FADE es un brazo imprescindible para su apoyo. No piden privilegios, piden justicia y respaldo. Y lo tendrán".

COMPETITIVIDAD

"En 2025 consolidaremos el Observatorio de la Competitividad y una Oficina para el Crecimiento Empresarial. La competitividad es lo que permite a nuestras empresas crecer, contratar y quedarse aquí. FADE liderará este debate con expertos, datos y medidas factibles".

FISCALIDAD

"En tres meses presentaremos un análisis del impacto fiscal en la inversión y el empleo. Porque las decisiones fiscales deben basarse en evidencias y debatirlas con rigor técnico".

VOZ EMPRESARIAL.

"Mi primera medida: crear una Mesa de Coordinación FADE–Cámaras de Comercio. Unir no es fácil, y no todos lo quieren hacer. Pero sé hacerlo. Lo he hecho en estos cuatro años. Y lo haré con más fuerza con la confianza renovada de los empresarios. Mientras otros hablan de cambio, nosotros ya lo hemos empezado".

