Borja Sánchez degradará a Aitor Lucas para crear la nueva viceconsejería de Industria

Borja Sánchez, que será nombrado mañana consejero de Ciencia, Industria y Empleo, degradará al actual vicenconsejero de Ciencia, Aitor Lucas, que pasará a ser director general, para crear una nueva viceconsejería de Industria dentro de su departamento.

La dimisión de Belamina Díaz como consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio por el accidente de la mina de Cerredo ha precipitado una reestructuración del Gobierno regional que afecta, principalmente, a las consejerías de Ciencia y Movilidad. Todas las áreas de Industria, Energía, Minería , Comercio y Transición Justa pasan a manos de Ciencia y dentro de esta consejería se creará una nueva vicenconsejería de Industria. Por contra, desaparecerá la actual vicenconsejería de Ciencia, que ocupa Aitor Lucas y que se creó duante el periodo de baja del consejero Borja Sánchez por motivos de enfermedad.

"Cuando el consejero de Ciencia enfermó, elevó el rango de la dirección general de Ciencia a viceconsejería para que asumiera el área en su ausencia y ahora tiene planificada, como medida inmediata, rebajar cuanto antes ese rango y volver a ser dirección general y que haya una viceconsejería de Industria", adelantó el presidente del Principado, Adrián Barbón, que señaló que esa medida se tomará "lo más pronto posible".

Sobre la identidad del nuevo vicenconsejero de Industria, Barbón señaló que no está en condiciones de decir nombres. "Eso compete al análisis que está haciendo el consejero. Yo siempre les he dejado libertad porque también suya es la responsabilidad del acierto o no de estos equipos", afirmó el presidente del Principado, que aseguró que "se va a trabajar con la mayor premura" para completar los cambios tras la dimisión de Belarmina Díaz.