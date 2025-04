El adiós al "Papa de los más débiles" del arzobispo Sanz Montes, que desvela su último diálogo con Francisco: "Le dije que siempre le obedecía"

La Iglesia asturiana vivió este lunes una mañana de auténtica conmoción por la muerte del Papa Francisco en Roma, apenas unas horas después de presidir la bendición "Urbi et Orbi" en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. "No por esperada la noticia del fallecimiento del Papa Francisco deja de conmovernos", fueron las primeras palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, al comparecer en el palacio arzobispal junto al vicario general de la diócesis, Adolfo Mariño, y el vicario de Cultura y Relaciones Institucionales, Jorge Fernández Sangrador, para realizar "un balance apresurado" sobre el pontificado del primer latinoamericano que llevó el báculo de San Pedro.

El Arzobispo compareció con su hábito franciscano, que ya había llevado en su último encuentro en Roma con Francisco, del que reveló un curioso intercambio de impresiones. Admitió que "no hay perspectiva todavía para hacer serena y concienzudamente un balance", pero advirtió de que "suceder a Juan Pablo II y a Benedicto XVI no era una tarea fácil", a la vez que destacó "el estilo propio" del Papa argentino, "no confundible, lógicamente, con el Papa alemán y el Papa polaco". Sanz Montes hizo hincapié en la "cercanía" que siempre mostró Francisco "con los más débiles y todos aquellos que han sufrido", con especial mención "a los inmigrantes, a los refugiados, a los que han sufrido las diferentes guerras" y destacó del Santo Padre que fue "la voz de defensa preclara de tantos rostros de pobreza, de tantos escenarios de exclusión".

El Arzobispo de Oviedo hizo un somero repaso por las cuatro encíclicas que deja como legado el Papa Francisco, "Lumen fidei", "Laudato Si", "Fratelli Tutti" y "Dilexit Nos" para afirmar que esta última, de 2024, "es una de las más personales y también de las más bellas". Sanz Montes quiso también reparar en este primer balance en algunas de las imágenes que han quedado grabadas en su memoria del primer Papa hispanoamericano, entre las que citó su "decisión audaz" de ir en barco a la costa de Lampedusa, donde dijo, según recordó el Arzobispo: "Qué vergüenza que esto se dé todavía en nuestra humanidad", en alusión a los refugiados llegados en patera de diferentes países de África.

Diálogo sobre la obediencia

No dudó el prelado de Asturias en calificar de "discurso precioso" el que ya no pudo leer el propio Francisco en la bendición "Urbi el Orbi" de este pasado domingo, que sí presidió en la plaza de San Pedro, apenas unas horas antes de "entrar prácticamente en agonía". La presencia de Francisco en el Domingo de Resurrección supuso, a juicio del Arzobispo, "un gesto sobrehumano, que tanto le agradecemos"; casualmente muy cerca de donde tuvo lugar su último encuentro con el Papa, del que Sanz Montes reveló este lunes una pequeña confidencia. Aquel día, el Arzobispo llevaba su hábito franciscano y, cuando el Papa le preguntó, "en castellano", la razón de su ropaje, Sanz Montes le respondió: "Usted me ha dicho que, como soy franciscano, me venga con el hábito y no con los capisarios; y yo siempre le obedezco". El intercambio que siguió a continuación entre ambos no tiene desperdicio, dadas las diferentes sensibilidades eclesiales de ambos. El Papa Francisco preguntó a Sanz Montes si de verdad "siempre" le obedecía y la respuesta del prelado fue igual de directa: "Por supuesto, siempre".

Confidencias y anécdotas aparte, el arzobispo de Oviedo comentó que todavía tiene "en duda" si acudirá a las exequias de Francisco en Roma, tras precisar que sí había estado en las de Juan Pablo II pero no en las de Benedicto XVI, aunque anunció que una vez se sepa le fecha del funeral en Roma, se celebrará otro en la Catedral de Oviedo, con la preparación y supervisión a cargo del vicario de Relaciones Institucionales, Jorge Fernández Sangrador, quien ya asumió un cometido similar en el funeral por el Arzobispo emérito, Gabino Díaz Merchán, en junio de 2022.

"Quinielas" a la vista

El arzobispo Sanz Montes no evitó hablar del escenario de sede vacante en el que entre el Papado una vez tenga lugar el funeral por Francisco. El cónclave de los cardenales "tendrá que elegir si hay continuidad", valoró el arzobispo de Oviedo, quien admitió que "las quinielas" no serán solo cosa de los periódicos sino que también las habrá "en esta liga pontifical de las corrientes, legítimas e inevitables de las distintas sensibilidades eclesiales que tiene el Colegio Cardenalicio. Pero el prelado no se avanzó nombre ni favoritismo alguno.

Eso sí, el arzobispo de Oviedo reconoció que la presencia del cardenal asturiano Ángel Fernández Artime en el cónclave del que saldrá el Papa número 267 "es para nosotros una alegría, aunque no tiene ninguna indicación por parte de la diócesis, votará libremente". Sanz Montes, además de subrayar "la autonomía" del cardenal asturiano, abundó en que se trata de "una excelente persona y de un buen religioso".

