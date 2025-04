La resaca política tras la vía abierta para la investigación del accidente minero: el "ruido" que ve Barbón, al que el PP pide que "no entorpezca" la comisión

El accidente de la mina de Cerredo será investigación finalmente en la Junta del Principado. Covadonga Tomé ha decidido mantener su decisión inicial y apoyar la comisión de investigación parlamentaria que reclamaba la derecha. La diputada anunció ayer su decisión en una rueda de prensa en la que confirmó que cuenta con el apoyo "unánime" de Somos Asturies para seguir adelante y defendió que el conjunto de la sociedad reclama que se llegue "al fondo de lo ocurrido para depurar responsabilidades y para que esto no se repita". "La gente pide respuestas y desde luego la dimisión de la consejera no es suficiente", insistió.

Eso sí, Tomé quiere alejarse lo más posible de la derecha, a la que ayer acusó de buscar "rédito político". Por esa razón, volvió a reiterar su ofrecimiento para presidir la comisión, con el objetivo de que esta sea "rigurosa, respetuosa y ágil". Sin embargo, solo la aceptará si cuenta con el apoyo de las "fuerzas progresistas del Gobierno". Desde luego, "no vamos a consentir el circo que parece estar dispuesta a montarlo en el Partido Popular de la mano de la extrema derecha".

Para el presidente del Principado, Adrián Barbón, la convocatoria de comisiones paralelas a los tres ámbitos de investigación que ya están en marcha (judicial, Comisión Especial de Seguridad Minera e Inspección General de Servicios) es solo "ruido", pues en su opinión no todos los partidos tienen el "propósito de saber la verdad" y "algunos lo convertirán en un circo". "Creemos sinceramente desde el Gobierno de unidad progresista y reformista que es el momento de dejar trabajar a la Justicia, a la Comisión Especial de Seguridad Minera, a la Inspección General de Servicios y de dejar que el nuevo equipo de Industria, y por su puesto de Minería, trabaje al servicio de estas tres investigaciones", afirmó el presidente regional. Y añadió: "Una vez tengamos los resultados de esas tres investigaciones se actuará en consecuencia, con rigor y contundencia, como venimos diciendo desde el primer día y como yo me he comprometido".

La otra pata del Gobierno, Ovidio Zapico, lamentó que "la izquierda no haya logrado la unidad" para esclarecer "un asunto tan grave" como el accidente de Cerredo. En referencia a la decisión de Tomé, para el líder de Izquierda Unida "impulsar con la derecha y la extrema derecha la comisión es un error". "Las comisiones parlamentarias para ser útiles tienen que ser fruto del acuerdo común. Insisto, la izquierda debería actuar unida para que esto sea una investigación y no una agresión con intención electoral a un gobierno de izquierdas. Hay que regenerar y transformar partes del gobierno pero así es mucho más difícil. Vox hará inservible la investigación", insistió.

En el PP no quisieron entrar ayer en las críticas de Tomé. El diputado Rafael Alonso defendió que su partido está exigiendo explicaciones "donde creemos que tenemos que hacerlo" y, como ya hiciera Álvaro Queipo el fin de semana, pidió a Barbón que "no ponga palos en la rueda y que no entorpezca ni la constitución de la comisión ni los trabajos de la misma. Porque el objetivo, y lo repito una vez más, es aclarar todas las circunstancias que concurren en el funcionamiento de la Administración y depurar las responsabilidades".

Vox, por su parte, celebró la decisión de Tomé, pues "nos imaginamos las presiones que habrá tenido por parte del señor de los ocho apellidos mineros y de sus acólitos", comentó Gonzalo Centeno. Sin embargo, añadió, "hay que reconocer que, conociendo al personaje, el protagonismo que está decisión le va a dar a efectos político y mediáticos seguro que es de su agrado". Por su parte, Adrián Pumares, de Foro, calificó como "una buena noticia" que "la estrategia partidista que habían puesto en marcha el PSOE e IU de ver esto como una lucha entre las derechas de izquierdas pues no haya tenido éxito". Y se preguntó "qué teme Barbón que se descubra en esa comisión".

Hoy la propuesta para la creación de la comisión pasará a la mesa de la Cámara de la Junta General y será entonces cuando se inicien siete días de plazo para que los partidos que así lo consideren puedan presentar su oposición.

