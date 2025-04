La Semana Santa cierra con una ocupación del 82% en Asturias: "Buenos resultados, pero solo los tres días festivos"

La ocupación hotelera ha seguido esta Semana Santa la estela iniciada el año pasado. "Buenos resultados, pero solo los tres días festivos". Los datos obtenidos por la organización de hostelería y turismo Otea revelan que entre el jueves y el sábado Asturias registró una ocupación media del 82%, una cifra que disminuye hasta el 70% en el periodo comprendido entre el miércoles y el domingo. Comparativamente, los datos se asimilan a los de 2024, lo que sugiere "una estabilidad en cifras globales", aunque se alejan mucho del 95% alcanzado en 2023.

Las previsiones meteorológicas volvieron a empañar las expectativas iniciales del sector, provocando anulaciones que pudieron afectado ligeramente las cifras de ocupación, especialmente en los días finales de la semana. Aún así, los hoteles vinculados a centros urbanos tuvieron un "crecimiento significativo". Oviedo y Gijón volvieron a ser los destinos predilectos de los turistas, con una ocupación del 97% y 93% respectivamente entre el jueves y el sábado. En la zona Centro la cifra se situó en el 86%, mientras que en el Oriente alcanzó el 72%. Los peores resultados se dieron en el Occidente, con una ocupación que no superó el 60% en los días centrales de la Semana Santa.

Respecto a la tipología de los alojamientos, los hoteles recibieron la mayor ocupación, aunque el turismo rural también obtuvo buenos resultados. La ocupación subió ligeramente hasta alcanzar el 80%, mientras que el año pasado se había quedado en el 78%. El camping fue la opción menos elegida por los visitantes, quedándose tan solo en un 35% de ocupación. En los apartamentos, por su parte, fue del 71%.

En lo que respecta a la restauración, la ocupación fue variable pero no satisfizo las previsiones de los empresarios. Las reservas de mesas se mantuvieron entre el 80 y el 100%, pero solamente durante las comidas de los días festivos. Las cenas volvieron a mostrar niveles discretos de ocupación, incluso en los días centrales de las fiestas. "Solo el 35% de los establecimientos lograron ocupar el 80% de las mesas en las cenas", señalan en Otea.

Así, la percepción de los hosteleros sobre la Semana Santa es que ha sido peor o igual a la de 2024. Solo para un 15% de los establecimientos superó la del año pasado. Tampoco hay acuerdo en el gasto medio por comensal. Más de la mitad de los encuestados por Otea lo considera similar al año anterior. La otra mitad, por su parte, se divide entre quienes refieren que se ha gastado más y los que estiman por el contrario que ha sido inferior al de 2024.

Como ya hicieran en el balance del año pasado, desde Otea también reseñaron que cerca del 60% de los establecimientos encuestados tuvieron algún tipo de "no show", es decir, reservas cuyos comensales no se presentaron y no avisaron.

