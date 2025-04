Borja Sánchez sobre el nuevo viceconsejero de Industria: "Cumple todos los requisitos, su nombre surgió rápidamente"

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, tenía muy claro el perfil profesional que quería para liderar la nueva viceconsejería de Industria y, por eso, la figura del exdirector de la Politécnica de Gijón, Juan Carlos Campo, "surgió rápidamente". "Estaba buscando un perfil que tuviese experiencia en gestión, que conociese el ámbito industrial porque su agenda va a tener una componente industrial importante", explicó ayer, pero también que "conociese de primera mano el ecosistema de I+D+i, el ecosistema innovador empresarial". El ingeniero gijonés "reúne todos esos requisitos".

Sánchez, que presentó este miércoles en Lugones la ley de Ciencia a un centenar de representantes de centros de I+D+i, grupos e institutos de investigación, empresas, instituciones, agentes sociales y representantes políticos, insistió en que el resto de movimientos en la Consejería tendrán aún que esperar. "Creada la viceconsejería de Industria, ahora el siguiente paso es aprobar el decreto de estructura orgánica de la consejería, sobre el que estamos trabajando. Cuando lo presentemos ya daremos buena cuenta de los cambios que introducimos. Tenemos que esperar tres investigaciones en curso", afirmó.

Especial relevancia para la reorganización de la Consejería tendrá la que están realizando tanto la inspección de servicios como la Comisión de Seguridad Minera, pues "nos va a dar pistas también de cómo seguir haciendo más reorganizaciones y cambios. Los cambios que sugieran y que vean necesarios". "Primero es tener una estructura orgánica con la que podamos acometer después los cambios que nos van a venir marcados y pautados, como digo, por nada menos que tres investigaciones que están en curso", remarcó.

Críticas en el PP por la supresión de la Consejería de Industria

A quienes no convencen estos cambios es al Partido Popular. El diputado Luis Venta volvió a criticar este miércoles la decisión del presidente del Principado, Adrián Barbón, de eliminar la Consejería de Industria. Esta medida es, a su juicio, "una huida hacia adelante para evitar explicar por qué ha habido extracción ilegal de carbón en Asturias en los últimos años, e intenta aplicar la máxima de lo que no se nombra, no existe".

Los populares preguntarán la próxima semana en el Pleno al Presidente a qué se refiere cuando habla de "regenerar" el área de Industria. "Nos intenta confundir pregonando que lo mejor es no tener una Consejería de Industria, y sin sonrojo, corta y pega competencias de su Gobierno, y coloca y descoloca personas y cargos", criticó.