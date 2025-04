PSOE e IU no se opondrán a la comisión que impulsa la Junta General para investigar el accidente de la mina de Cerredo

Conscientes de que no suman la mayoría parlamentaria suficiente, el PSOE y Convocatoria-IU, los socios de Gobierno en Asturias, han decidido no oponerse finalmente a la comisión de investigación que la Junta General abrirá para esclarecer el accidente de la mina de Cerredo (Degaña), en la que murieron cinco trabajadores. Ambas fuerzas políticas emitieroneste miércoles un comunicado conjunto en el que dejan claro su compromiso "con la verdad, la justicia y la regeneración" y su ánimo de "llegar hasta el final". Es por ello, y pese a que consideran que "la comisión planteada por la derecha solo obedece a intereses partidistas", que "no vamos a emitir criterio formal para evitar que se retrase su constitución". Esto es: que la investigación parlamentaria seguirá su curso.

En dicho escrito, insisten en que el "accidente de Cerredo se investigará en todas sus dimensiones y se llegará hasta el final: judicialmente y en los ámbitos técnicos, políticos y administrativos". "Se hará por parte del Gobierno, de los agentes sociales y de la Justicia, garantía última de total y absoluta independencia en la investigación", apuntan. En su opinión, "la mejor garantía de búsqueda de la verdad es la no politización ni el uso partidista de ninguna de las investigaciones en curso o que se puedan realizar".

En este sentido, lamentan que "la comisión de investigación planteada por la derecha solo obedece a un interés partidista que, además, será aprovechado por la extrema derecha. Creemos que no favorecerá el esclarecimiento de los hechos, sino la búsqueda del desgaste de la izquierda política, social y sindical y, al contrario, busca proteger las responsabilidades empresariales existentes en esta tragedia". Y advierten: "Con ritmos e intereses partidistas, la investigación parlamentaria será estéril, y necesariamente tenemos que advertirlo". "Estamos comprometidas con la verdad, la justicia, la transparencia y la regeneración. Y no descansaremos hasta clarificar todos los hechos para que nunca más se vuelvan a repetir", concluyen.

La portavoz del PSOE en el parlamento insistió ayer en que una comisión de investigación en la Junta no aporta nada a las líneas de investigación que ya están abiertas" y lamentó que ciertos grupos ya hayan "sentenciado" y "juzgado" antes ni siquiera de constituirse tal comisión. Por su parte, Xabel Vegas, de Convocatoria-IU, remarcó la necesidad de "evitar" la politización del suceso, impidiendo " el espectáculo que quiere hacer la extrema derecha". Aún así, "en ningún caso Convocatoria va a ser un obstáculo para investigar lo sucedido, ni en esta Cámara ni fuera. Todo lo contrario, vamos a ser garantes de que la investigación sea absolutamente rigurosa".

Para el PP, aunque la decisión de los socios de Gobierno venga obligada por el "clamor" que había en todo Asturias, consideran la postura de PSOE y Convocatoria una "buena decisión". "No tiene explicación que los partidos que forman el Gobierno se opongan a aclarar lo que pedimos la oposición", consideró ayer Luis Venta. Por su parte, Carolina López, de Vox, puso en duda el comunicado de la izquierda, pues "estamos acostumbrados a que tanto IU como PSOE cambien de opinión constantemente". "Es una máxima de estos dos partidos, no nos fiamos en absoluto", dijo. "Lo que podemos decir es que llevamos quince días de retraso. Una comisión que es necesaria para depurar responsabilidades", afirmó.

Para Adrián Pumares, de Foro, los partidos de Gobierno buscan con este comunicado "evitar el ridículo estrepitoso que han hecho, pero no lo consiguen". Y aseguró que la comisión va a trabajar con "todo el rigor, el respeto y todos los esfuerzos encaminados a descubrir la verdad. Una verdad que incomoda al PSOE". Covadonga Tomé, la única diputada de la izquierda asturiana a favor de la comisión, dijo que "es imprescindible y en ningún caso ralentizará ninguna de las otras vías de investigación".