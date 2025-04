Cuando habló en Oviedo el cardenal que ahora avisa de un posible cisma si sale otro Papa como Francisco: "No soy una copia de él, que tiene serviles aplaudidores"

“No es posible la relación sexual de los divorciados en una nueva unión civil”. Fueron las palabras que el cardenal Gerhard Ludwig Müller, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pronunció el 4 de mayo de 2016 en Asturias en una conferencia que dio sobre familia en el Seminario de Oviedo. "Para recibir la comunión en la eucaristía, esas personas deben abandonar la nueva unión o vivir con la otra persona como si fueran hermanos", señaló Müller en un acto promovido por la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

Ese mismo cardenal, al que Francisco no renovó tras su ciclo de cinco años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cargo en el que había sido nombrado por Benedicto XVI, es el primero que ahora, antes incluso de que celebren las exequias papales por el argentino, se ha posicionado claramente a favor de una vuelta al tradicionalismo en el inminente cónclave. Lo ha hecho con rotundas palabras en una entrevista en "The Times", donde advierte de la posibilidad de un cisma si hay una línea continuista respecto a Francisco.

Cuando Tom Kington, autor de la entrevista, le pregunta si existiría el riesgo de división dentro de la Iglesia católica en caso de la elección de un Papa como Francisco, él responde de una forma tajante: "sí", según contó este periodista a "El Periódico". "Luego también añadió unas palabras clave. Dijo que 'ningún católico está obligado a obedecer una doctrina que es errónea'", agregó Kington.

Müller y Sanz Montes atienden a la prensa en la biblioteca del Seminario de Oviedo en 2016. / Luisma Murias

Müller, que fue nombrado cardenal por Francisco en 2014 siguiendo la tradición de que el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe sea designado purpurado, se expresa a mayores en la entrevista. "Estoy rezando para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, porque un papa hereje que cambie cada día según lo que dicen los medios de comunicación sería catastrófico", llega a decir. Y más: afirmó que el futuro pontífice no debería "buscar los aplausos del mundo secular que ve a la Iglesia como una organización humanitaria que hace trabajo social", en una velada crítica a la trayectoria de Francisco que no es la primera vez que expresa.

La visita de Müller a Asturias

Cuando el primer cardenal en posicionarse públicamente en contra de un papa continuista con la línea de Bergoglio tras su muerte visitó Asturias en 2016 abordó la parcela de los divorciados en segunda unión a raíz de un documento elaborado por el Papa Francisco titulado “Amoris laetitia”. El cardenal habló del futuro de la familia, uno de los asuntos que aborda en el libro-entrevista "Informe sobre la esperanza”. Así, sostuvo que "las aguas de la postmodernidad líquida" provocan "relaciones líquidas" en el matrimonio, cuya definición católica es la de "un solo hombre con una sola mujer y con Jesús presente en su amor". El cardenal asumió los tres caminos que propone Francisco para sanar las heridas matrimoniales: "Acompañar, discernir, integrar". "Acompañar la fragilidad porque las personas en pecado mortal", caso de esas segundas uniones, "no están excluidas de la Iglesia, hecha de hombres que se caen y se levantan, como describía San Agustín".

Antes de esa conferencia, durante una rueda de prensa, y a la pregunta de LA NUEVA ESPAÑA sobre la confusión de muchos católicos por el choque entre la orientación pastoral del Papa y la suya, vigilante del dogma católico, Müller señaló que "sabemos que Benedicto XVI y Juan Pablo II u otros papas han subrayado la sustancia de la fe, también con un tono pastoral, pero nuestro Papa Francisco viene de un mundo de experiencias diversas", que no coincide con la "formación académica a la que estamos acostumbrados desde hace siglos en nuestra Europa".

Los numerosos asistentes a la conferencia del cardenal Müller en Oviedo. / Luisma Murias

Sin embargo, "el Papa quiere acercarse a la gente que está alejada de la Iglesia", y en ese marco se produce "la tensión entre ser fiel a la substancia de nuestra fe y, de otro lado, el acercamiento de diálogo con los que están fuera de la Iglesia o en situaciones irregulares", explicó. En todo ello "no es fácil mantener el equilibrio, pero tenemos que buscar una síntesis a favor de los hombres entre la dimensión dogmática y la pastoral".

Müller defendió asimismo que "tengo que hacer mi tarea, que es promover y tutelar la fe, pero mi libro no es una corrección al Papa, aunque yo no soy una copia de Francisco, que tiene algunos serviles aplaudidores". Y en particular, Müller recordó que "la indisolubilidad del matrimonio no es una simple ley canónica, sino que está enraizada en la palabra de Jesucristo".

Müller es cardenal desde febrero de 2014, cuando fue proclamado por el Papa Francisco. Su carrera sacerdotal se había iniciado en 1978, después de haber estudiado Teología y Filosofía en Maguncia, Múnich y Friburgo. En 2002 fue nombrado obispo de Ratisbona, recibiendo la consagración episcopal. Antes había sido profesor de Teología Dogmática en la Universidad de Múnich.

Además de ser el responsable de la publicación de las obras completas de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI (cuyos 16 volúmenes edita la BAC en España), Müller destaca por libros como "Dogmática. Teoría y práctica de la Teología", así como obras específicas sobre la eucaristía: "Un culto conforme al Logos divino: la liturgia en el pensamiento teológico de Joseph Ratzinger"; o sobre "Las mujeres en la Iglesia: especificidad y corresponsabilidad".