Sin sembrar no se cosecha: el Noroeste como semilla de un futuro rural

Toño García es gestor de activos y divulgador financiero comprometido con el desarrollo rural

Asturias, Galicia y Castilla y León son mucho más que tres comunidades vecinas: juntas conforman un eje natural, cultural y productivo que vertebra el Noroeste español. Y, sin embargo, llevan décadas siendo tratadas como periferia, como territorios de los márgenes. El Foro del Noroeste, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema "Construyendo puentes, creando futuro", nace precisamente para revertir ese aislamiento y situar al medio rural en el centro del desarrollo territorial. Porque si hay algo que estas tierras nos gritan cada día es esto: sin agricultura, no hay futuro.

Puede parecer una afirmación rotunda, pero el sector primario y la tierra han sido durante siglos el sostén económico y cultural de estas regiones. Hablamos no solo de economía, sino también de identidad, paisaje, cultura, soberanía alimentaria y de un modo de vida que está en peligro real de desaparición. El campo del Noroeste se desangra lentamente y lo hace en silencio, porque el abandono nunca hace ruido.

Aunque estas comunidades son ricas en recursos naturales, también presentan una fragilidad estructural marcada por el contraste entre explotaciones familiares tradicionales y nuevas generaciones que intentan profesionalizar el sector en un entorno adverso. A esta complejidad se suma un problema estructural profundamente arraigado en Galicia, Asturias y, por proximidad, en la comarca de Sanabria (Zamora): el minifundio. La excesiva fragmentación de la propiedad convierte la tierra en un mosaico de pequeñas parcelas, lo que dificulta la mecanización, encarece los costes y resta eficiencia. Esta dispersión desincentiva a los jóvenes que ven en ella un obstáculo añadido. Resolver el minifundio, ya sea mediante concentración parcelaria o mediante el fomento del cooperativismo, debe ser parte esencial de cualquier estrategia que pretenda dar viabilidad al campo.

El campo no se muere, lo están dejando morir

Los agricultores del Noroeste llevan décadas construyendo puentes invisibles entre generaciones, pueblos y lo rural y urbano. Pero esos puentes empiezan a resquebrajarse. La falta de rentabilidad, la competencia desleal, la burocracia asfixiante, el abandono institucional y los efectos del cambio climático están erosionando un sector que debería ser estratégico. Lo más alarmante es que este declive no es inevitable: es el resultado de decisiones políticas, de una visión económica que olvida que sin quienes producen alimentos, todo lo demás se tambalea.

Sin relevo, no hay campo

Uno de los problemas más graves es la falta de relevo generacional. En muchas comarcas del Noroeste, la edad media del agricultor supera los 60 años. ¿Quién recogerá el testigo? No es que los jóvenes no quieran quedarse; muchos quieren, pero no pueden. La entrada en el sector es cara, lenta y arriesgada. Falta acceso a la tierra, formación, seguridad jurídica y apoyo financiero. La PAC, con su burocracia, tampoco ha facilitado este proceso. Mientras tanto, las explotaciones cierran, los pueblos se vacían y el conocimiento desaparece. Ofrecer un proyecto vital digno a los jóvenes no es solo una cuestión económica: es una cuestión de país.

Sin mujeres, no hay futuro rural

El otro gran motor del campo sigue en la sombra: las mujeres. Muchas explotaciones no existirían sin ellas, pero aún enfrentan obstáculos para acceder a la titularidad, al crédito y al liderazgo cooperativo. Impulsar la titularidad compartida, facilitar la conciliación y apostar por el emprendimiento femenino no es solo una cuestión de justicia, también de eficiencia. Porque un campo sin mujeres es un campo condenado a la extinción.

Competir en desigualdad

Los mercados globales imponen condiciones injustas. En los supermercados abundan productos importados a precios que nuestros agricultores no pueden igualar. Muchos de ellos no cumplen los mismos estándares de calidad, sanidad o sostenibilidad exigidos aquí. Tratados como los acuerdos con Ucrania o Mercosur se firman a menudo a espaldas del territorio. ¿Qué sentido tiene exigir trazabilidad, bienestar animal o sostenibilidad ambiental a los productores del Noroeste si luego se les obliga a competir con quienes no cumplen esas normas? La soberanía alimentaria comienza por proteger a quienes producen aquí.

Tecnología y tradición: la agricultura que viene

La innovación no es un lujo, es una necesidad. Pero debe adaptarse al territorio. La digitalización, el "big data", los sensores o los drones pueden mejorar enormemente el rendimiento agrícola. Sin embargo, sin conectividad, formación, asesoramiento técnico ni inversión pública, esa revolución no llegará. Iniciativas como la Feria de la Raza Churra en Palencia o proyectos piloto en Galicia y Asturias demuestran que tecnología y tradición pueden convivir. Pero para que esto sea una realidad extendida, hacen falta recursos, redes y voluntad política.

Agua y clima: el presente que ya cambió

El cambio climático ya no es una amenaza futura: es el presente. Sequías, cambios de ciclo, heladas imprevistas... Solo en Castilla y León, la cosecha de cereal de 2023 cayó a menos de la mitad, con pérdidas superiores a los 1.500 millones de euros. En muchas zonas de Zamora, ni siquiera se cubrieron los gastos básicos. A pesar de ello, seguimos con sistemas de riego obsoletos, un marco legal inadecuado y sin un verdadero plan hidrológico adaptado a la emergencia climática. El agua será el recurso estratégico del siglo XXI, y el campo del Noroeste no puede quedarse atrás.

Una estrategia común desde el territorio

Galicia, Castilla y León y Asturias comparten desafíos y también fortalezas. Galicia lidera en producción láctea, Asturias en ganadería especializada y Castilla y León en cereal y agroindustria. Pero por separado no basta. Se necesita una estrategia suprarregional, compartida y coordinada, donde las políticas públicas se piensen desde el terreno, no desde despachos en Madrid o Bruselas. Los puentes que propone este Foro deben ser también políticos: para defender una PAC más justa, exigir infraestructuras, coordinar la comercialización y visibilizar un modelo agrario propio: familiar, sostenible y basado en el conocimiento local.

Medios, visibilidad y orgullo rural

Los medios –y este Foro lo demuestra– tienen un papel clave: dar voz al campo, contar sus historias, visibilizar problemas y también soluciones. El campo no necesita condescendencia, sino escucha y respeto. Quienes viven en el rural no piden caridad, sino herramientas para quedarse, oportunidades para innovar, apoyo para producir. No quieren ser paisaje del pasado, sino clave del futuro.

Conclusión: un futuro con raíces

Zamora, Lugo, El Bierzo, la montaña asturiana, Tierra de Campos... Todas reclaman un futuro, pero con raíces. Un futuro que no implique éxodo, sino arraigo. Un futuro donde los pueblos no sean solo postales, sino espacios de vida. Para ello, se necesita emprender y crear empleo. Es cierto que emprender en las ciudades ofrece más oportunidades, pero en el mundo rural también se puede innovar: en el sector transformador, turístico o extractor. En cualquier caso, o te reinventas o no prosperas. De ahí que el porcentaje de población implicada en emprendimiento en la España rural (29,8%) sea incluso superior al de la urbana (26,1%).

El Foro del Noroeste no puede quedarse en palabras: debe ser el primer paso de una hoja de ruta. Porque construir puentes no es una metáfora: es una urgencia. Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde. No podemos seguir viendo el campo como una estampa nostálgica. El campo no es el problema. El campo es la solución. Y sin sector primario, simplemente, no habrá mañana.