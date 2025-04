El Camino Primitivo, un imán para caminantes de todo el mundo que renace con más de 24.000 peregrinos al año

Cuando las luces del amanecer dibujan las primeras sombras sobre la Catedral de Oviedo, una pareja de mediana edad mira el cartel señalizador del kilómetro cero del Camino Primitivo mientras ajusta las correas de sus mochilas y estira sus bastones. Como ellos, más de 24.000 peregrinos iniciaron en 2024 la ruta más antigua hacia Santiago de Compostela desde la capital asturiana, tejiendo una red invisible que conecta Oviedo con los 83.000 kilómetros de senderos jacobeos que cruzan Europa.

Es la historia de un renacimiento: el del Camino Primitivo, la ruta que el rey Alfonso II trazó hace doce siglos. Casi olvidada hasta finales del siglo XX, hoy es un imán para caminantes de todo el mundo. Una ruta que ha crecido un 18% en el último año, en la que más de la mitad de sus peregrinos proceden de países como Alemania, Estados Unidos o Italia y que ya es el quinto camino más transitado, solo superado por el Francés, los dos de Portugal (el del interior y el de la costa) y el Inglés. Lo que mueve a estos peregrinos es un viaje tan personal como único a cada paso, pero también una travesía que está transformando los pueblos por donde pasa y supone una gran oportunidad de futuro para muchas empresas y profesionales que hoy viven del Camino.

Senderos por toda Europa

Los Caminos de Santiago son el primer y más importante Itinerario Cultural Europeo, certificado como tal por el Consejo de Europa en 1987 con el objetivo de promover una cultura europea común. Desde la Federación Europea de los Caminos de Santiago, entidad que agrupa a organizaciones y gobiernos de los países por los que pasa el Camino, destacan: "La importancia del Camino Primitivo va mucho más allá de su ruta física. Es un redescubrimiento de la identidad europea, un tributo a las profundas raíces de la tradición, la espiritualidad y el deseo humano de encontrar significado. Actualmente, la Federación de los Caminos de Santiago representa más de 83.000 kilómetros de senderos marcados por toda Europa, conectando regiones, culturas e historias a través de un patrimonio espiritual compartido".

Domenico Cataldo. / LNE

Historias que marcan el camino

Una de esas historias es la de Gene Pratakov, diseñador gráfico ruso que decidió emprender esta aventura inspirado por la experiencia de una compatriota y su interés por los lugares Patrimonio de la UNESCO. Completó el recorrido en un tiempo récord de 8 noches, incluyendo una etapa extraordinaria de 50 kilómetros. Lo que hace único su testimonio es su aproximación artística al Camino: durante el trayecto, se dedicaba a crear acuarelas de los lugares que visitaba, describiendo esta práctica como una forma de "parar el tiempo" en un mundo que va demasiado deprisa. A pesar de enfrentarse a momentos difíciles —incluida una crisis emocional al quinto día que le llevó a las lágrimas—, Gene encontró en estas dificultades una fuente de crecimiento personal. Su experiencia fue tan significativa que ya planea volver al Camino.

El napolitano Domenico Castaldo aporta una visión más contemplativa e histórica del Camino. Su relato se centra especialmente en el Monasterio de San Salvador de Cornellana, una joya milenaria fundada en 1024. Su descripción de la etapa de Hospitales es particularmente evocadora, detallando cómo "a más de 1.000 metros de altura, el paisaje se transforma en una experiencia de alta montaña". Domenico destaca la intensidad de los desafíos físicos: los tramos pedregosos, el viento contra el que hay que luchar, y la recompensa final en forma de panorámicas impresionantes y un sentimiento de realización personal.

Para Alejandro Romano, viajero experimentado que trabaja en el sector audiovisual, el Primitivo fue su cuarto Camino. Su historia es particularmente conmovedora porque cada uno de sus Caminos representa una etapa diferente de su vida. Comenzó desde Santander con la Asociación de Amigos del Camino, luego realizó el camino en solitario desde Ponferrada en invierno, y posteriormente lo recorrió nuevamente como forma de procesar el duelo por la pérdida de su pareja. Su última experiencia en el Primitivo, realizada hace tres años con su actual pareja durante 15 días, resultó ser "el mayor acierto". Para Alejandro, el Camino Primitivo destaca por su autenticidad y carácter salvaje, especialmente en las etapas asturianas, donde la falta de abastecimientos pone a prueba a los peregrinos. Describe la experiencia como tan intensa que "un día en el camino es un año en la vida real".

Un paisaje del Camino Primitivo. / LNE

Además de haber sido reconocido como el Peregrino del Año 2024 por el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Vega Briz, es el autor de "Tras las Huellas de Tristán", una novela histórica que discurre en el Primitivo. Su propia experiencia ofrece una perspectiva más práctica y actual del Camino, que documentó como escenario de su novela. Destaca la creciente internacionalización de la ruta mientras narra su propia experiencia, observando cómo hasta Lugo la mayoría de los peregrinos eran extranjeros que viajaban en solitario. Su testimonio es especialmente valioso porque describe la evolución del Camino: desde los servicios básicos en lugares como Borres —con su pequeño bar y albergues que solo abren de abril a septiembre— hasta la transformación que experimenta la ruta en Lugo. Carlos destaca el papel crucial de las redes sociales y las asociaciones en la promoción del Camino, señalando cómo "está claro que quien lo hace una vez repite". Su visión sobre el futuro es optimista pero cautelosa, aplaudiendo la iniciativa de Oviedo mientras aboga por mejorar los servicios sin perder la esencia y el encanto del recorrido.

Una esencia que debe mucho a la pasión de personas como el empresario tinetense Benjamín Alba y su mujer Marta Rodríguez, ya fallecida, que fue posiblemente la primera que lo recorrió por completo en los inicios de su recuperación, allá por los años 90 del pasado siglo. Alba recuerda bien el olvido del trazado y cómo, poco a poco, se fue marcando y recuperando. También repasa la historia de su Hotel y Albergue Palacio de Meras, desde la primera idea de ambos de crear un albergue en el edificio hasta su restauración como hotel de cuatro estrellas y la reconversión del spa en el actual albergue, todo adaptado, cuenta, "a lo que a mí me gustaría encontrar como peregrino". Experiencia no le falta: ha realizado el Primitivo al menos unas 50 veces y, en honor a su esposa, caminó desde Roma hasta Santiago con 72 años. Además de destacar el incremento de peregrinos internacionales año tras año, procedentes de "medio mundo", califica el Primitivo como algo muy especial: "He hecho muchos Caminos, pero sinceramente el que más me gusta, por su cultura, es el Primitivo". Este veterano peregrino aconseja "tomárselo con tranquilidad, porque manda más la cabeza que las piernas", mientras afirma, sobre el impacto del Camino en la economía, que "de Oviedo al Alto de El Acebo, la mayoría de los pueblos viven del Camino de marzo a octubre: el zapatero, el comercio, el farmacéutico o el fisioterapeuta. Los peregrinos gastamos dinero y los hay todos los tipos, con menos o con más poder adquisitivo".

Una peregrina en el alto en Tineo. / LNE

El impacto económico: más allá de la espiritualidad

El ejemplo de Tineo es claro: el Camino convierte las ciudades y pueblos por donde pasa en lugares vivos y dinámicos, con población y negocios que se mantienen gracias a los peregrinos. De eso saben mucho los hospitaleros y propietarios de hoteles, restaurantes, etc. Lo explica con claridad Begoña Panea, una de las promotoras, a través de la empresa de comunicación Where is Asturias, de la creación en 2020 de la Asociación de Empresarios del Camino Primitivo, que agrupa a empresarios de cualquier sector con negocios relacionados con el Camino. "Llevábamos años convenciendo a los empresarios de que era necesario e interesante unirse para posicionarnos y estar enterados de las decisiones que se toman sobre el Camino y poder participar. Creemos que las empresas son una de las bases del Camino, ya que sin los servicios este no existiría".

Del Camino viven negocios como el de Celestino Díaz Morán (Tino), que desde que en 2010 creara su modesta oficina en La Espina ha evolucionado hasta convertirse en un referente en el transporte de equipajes para peregrinos. Su historia comenzó cuando un blog promocional atrajo la atención de una fundación en Miami, expandiéndose desde entonces gracias al boca a boca y colaboraciones con agencias internacionales, especialmente francesas. Un crecimiento que se traduce en 30.000 maletas gestionadas en 2024 en la ruta Oviedo-Santiago. Su clientela refleja ese carácter internacional del Camino, con peregrinos procedentes de Malta, Corea o Taiwán, aunque también han notado los impactos de eventos globales, como la guerra de Ucrania o la pandemia. Tino también cree que el impacto económico del Camino es vital para la región: "De Grado en adelante, si no fuera por el Camino, sería una tragedia; es la principal fuente de ingresos para alojamientos, farmacias, fisioterapeutas y hostelería". Mirando al futuro, Taxi Camino planea modernizar su flota con vehículos más sostenibles, anticipándose a las futuras zonas de cero emisiones en ciudades como Santiago. También están optimizando sus servicios para adaptarse a las preferencias de los peregrinos, que cada vez más optan por contratar el servicio completo para todo el Camino.

Dibujos de Gene Patrakov –en el círculo– durante su ruta: las catedrales de Santiago y Oviedo. / LNE

Otra función esencial es la información, el apoyo que día a día desarrollan los hospitaleros o gerentes de todo tipo de alojamientos, que aconsejan y guían sobre lo que el peregrino se va encontrando en la ruta. Lo cuenta Tatiana Arango, propietaria del Albergue Villa Palatina, ubicado en Las Regueras desde 2019. Aquí, el 98 por ciento de los peregrinos son internacionales, norteamericanos muchos de ellos. "Los hospitaleros vamos más allá de ofrecer una cama y un menú para comer o cenar. Ayudamos en todo lo que necesita el peregrino desde que llega hasta que continúa su ruta". Para esta joven emprendedora el Camino lo es todo, pero también reclama menos burocracia y más apoyo "que se cuide igual que en otras regiones". Como retos, pide más impulso a la gestión de los residuos por parte de las administraciones. La sostenibilidad también comienza a cobrar importancia en el Camino.

La consolidación de la marca "Oviedo, Origen del Camino"

Tener servicios de calidad influye en el incremento de peregrinos internacionales en esta ruta icónica. Como saben muy bien en el Ayuntamiento de Oviedo, el volumen crece año tras año y se espera que siga esa trayectoria. Si el año pasado se contabilizaban 24.464 peregrinos, con un crecimiento del 18% frente al 2023, en lo que va de año ya se han sellado 680 nuevas Compostelas, un 23% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto, teniendo en cuenta que la temporada está comenzando, augura nuevas cifras récord.

Y mientras aumentan los peregrinos, desde Oviedo apuestan por la marca "Origen del Camino" porque supone un impulso generador de riqueza desde su creación en 2019. "Un motor de oportunidades —afirma Alfredo García Quintana, Concejal de Turismo y Hostelería— que aporta muchos beneficios a la ciudad, y que nos permite trabajar coordinados con las empresas, asociaciones y ciudadanos para consolidar el Primitivo como un destino fuerte". Detrás de esta marca hay "un relato único y diferenciador con muchos protagonistas: Alfonso II, el Camino Primitivo, el Arca Santa, el Santo Sudario, el monte Sacro, el camino de San Salvador... Elementos que, unidos, dan forma a un valioso conjunto de valores con dimensiones religiosas, literarias, legendarias y gastronómicas. Y este año de una forma muy especial, pues justo en marzo pasado se ha celebrado el 950º aniversario de la apertura del Arca Santa".

Dibujo de Gene Patrakov del Ayuntamiento de Tineo. / LNE

El Camino de Santiago asturiano está en la actualidad en una fase de notables avances, tal como destacan desde el Gobierno del Principado de Asturias, "con varios proyectos a punto de iniciarse relativos a la mejora de la accesibilidad en tramos concretos o con un ambicioso proyecto de actuación en áreas de mejora, que se quiere acometer, en ambos casos con fondos europeos y a través del departamento de Turismo, al igual que la mejora en términos de eficiencia energética y digitalización de los albergues públicos".

Cada tarde, mientras una nueva oleada de peregrinos recibe su primer sello en la Catedral de Oviedo, el Camino Primitivo sigue escribiendo su historia. Una historia que, desde el corazón de Asturias, se extiende como una telaraña de experiencias y culturas por toda Europa, confirmando que el antiguo reino que vio nacer la peregrinación a Santiago sigue siendo, diez siglos después, un faro que guía a viajeros de todo el mundo hacia el oeste. El origen del Camino late fuerte, cuando se cumple la primera década de su declaración, en 2015, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y lleva Asturias muy lejos de nuestras fronteras.