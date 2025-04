Covadonga Tomé pide agilizar la comisión del caso Cerredo

La diputada Covadonga Tomé, del grupo mixto, ha presentado un escrito ante la Junta General del Principado para intentar agilizar la convocatoria de la comisión de investigación por el accidente de la mina de Cerredo. Se trata de un trámite que consiste en renunciar oficialmente a oponerse a la comisión y que de realizarlo todos los grupos parlamentarios permitiría formarla ya sin tener que agotar el plazo de siete días hábiles que establece la normativa. Asimismo, propone declarar hábil el mes de julio para continuar con los trabajos y evitar así que “se eternicen los plazos”.

“La transparencia y la justicia no entienden de tiempos. La justicia, para ser tal, ha de ser ágil, rápida y eficaz”, explicó Tomé. Y añadió que “ahora que sabemos que el cogobierno progresista y reformista no va a bloquear la transparencia y la verdad no hay motivo para esperar y demorar la puesta en marcha de la comisión de investigación”.

Por esta razón, la diputada invita “a todos los grupos a que también presenten este escrito para que no sea necesario esperar los siete días hábiles establecidos, y que finalizarían el 2 de mayo”. En su opinión, “la izquierda progresista no ha de tener miedo a la verdad”, por lo que “esta comisión de investigación debe estar impulsada por las fuerzas progresistas asturianas”. Deberían ser todas ellas “las garantes de una comisión objetiva, libre de intereses partidistas, como desde el primer momento hemos dicho y seguiremos repitiendo”.