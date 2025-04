"Falta visión, ambición; saber adónde queremos ir y dejar de improvisar"

Los eurodiputados Jonás Fernández (PSOE) y Susana Solís (PP) analizarán hoy el impacto que los fondos europeos han tenido en Asturias, y cómo la ciencia y la innovación pueden ser motor de competitividad regional, en una jornada organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Cámara de Comercio de Oviedo. El seminario comenzará a las 9.30 horas con una sesión inaugural a la que seguirán una mesa redonda, un taller práctico con expertos y un pequeño almuerzo con una sesión de intercambio de conocimientos.

La eurodiputada popular Susana Solís (Avilés, 1971) considera que ni España ni Asturias han sabido aprovechar la oportunidad que acarrean los fondos europeos y reclama a la región "más visión".

¿Se está haciendo una buena gestión de los fondos europeos?

No, son una oportunidad perdida para España. De hecho, de los 163.000 millones que nos han concedido solo hemos recibido el 30%. Llevamos un gran retraso y nos queda un año y medio para ejecutar todos los fondos. Entonces tenemos riesgo de perder 114.000 millones. Asturias también va a la cola, con el 34% resuelto.

En su opinión, entonces, ¿no se están aprovechando las oportunidades que da Europa?

Pues no, efectivamente. En el momento en que Europa se encuentra en un problema de falta de productividad y de brecha de competitividad, no estamos utilizando estos fondos. Asturias tiene un enorme potencial, yo siempre lo he dicho, tenemos potencial porque tenemos una tradición industrial enorme, tenemos universidades, centros tecnológicos, hay mucho talento, pero claro, los jóvenes se van. No somos capaces de retener el talento, no tenemos suficientes jóvenes aquí para nuestras empresas. Y tenemos que preguntarnos por qué no hacemos a Asturias lo suficientemente atractivo.

¿Qué falla?

Asturias tiene un problema de falta de visión. Tenemos cosas muy buenas, por ejemplo, el clúster de TIC o el hub de defensa. Pero falta coordinación, ambición, saber adónde queremos ir. Y si supiésemos dónde queremos ir, pues podríamos enfocar los fondos europeos o todas las oportunidades. Horizonte Europa, que es el gran programa marco de innovación, donde España lo está haciendo muy por encima de Alemania o de Francia, Asturias tiene un 1,2%, está muy a la cola. Quiero ser positiva, pero, por otra parte, veo que somos un gobierno conformista. Ahora mismo, teniendo que la gran oportunidad de Europa es la industria, nos encontramos con un gobierno que ha dicho que la Consejería de Industria no hace falta.

¿Qué opina del viaje de Barbón a Bruselas?

Choca que Barbón se haya ido a Bruselas seis años después. Se fue para la foto, cuando los demás habíamos estado peleando por un plan del acero y allí no se ha visto a nadie. Pero si hubiese escuchado al comisario dice, por ejemplo, que hay que apoyar a la industria con una especie de energías barata. Y resulta que tenemos los impuestos más altos de España y un gobierno nacional que ahora pretende cerrar las nucleares sin ninguna lógica. Las empresas están asustadas y eso hace, por ejemplo, que Arcelor haya dicho que hasta el 2030 ni tiene proyecto de DRI ni va a haber hidrógeno verde porque no es rentable.

¿Qué retos tiene la región?

El gran reto que tiene Asturias yo creo que es, lo he dicho antes, saber qué quiere ser, dónde quiere llegar; que tenga una estrategia, nos falta la estrategia, y dejar de tener improvisaciones o acciones que por sí solas son buenas pero separadas no.