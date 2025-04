El famoso pintor asturiano que se ha visto "impresionado" en Roma y ha dibujado así al Papa: "Te da un respingo"

Sin considerarse especialmente religioso, a Federico Granell le ha "tocado" el fallecimiento de Francisco . La emoción se ha hecho más intensa en tanto que un viaje programado desde hace meses para pasear y pintar por Roma ha venido a coincidir con el fallecimiento del Papa y ahora, ayer mismo, recorre las calles de la ciudad que está a punto de despedir al pontífice.

Granell viajó ayer desde Santiago del Monte a Fiumicino en el último vuelo directo que salía esta semana desde Asturias. Junto a él, además de algunos amigos y compañeros de taller que le acompañaban en esta excursión, otros asturianos que como en su caso habían buscado vuelos algo alejados de los días de Semana Santa para evitar una Roma demasiado bulliciosa. El azar les ha regalado lo contrario, pese a que, confesaba ayer por la tarde desde una terraza en el centro de la ciudad, "no hemos encontrado tanto jaleo como nos esperábamos".

Federico Granell, ayer, en Roma. / LNE

Antes de dejar Asturias, Granell dibujó en uno de sus cuadernos de acuarela al Papa durante el covid, cuando ofició misa en San Pedro, solo en la inmensidad de la plaza. "Me parecía una persona cercana, muy distinta a otros papas y me gustó hacerle el dibujo porque esa imagen tan solitaria, tiene que ver con lo que me suele gustar, con esos momentos de soledad". En sus primera horas en Roma, explica, las imágenes de Francisco en las iglesias y la gente rezando es algo que "impresiona", "te da un respingo".