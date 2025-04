De un buque de apoyo a eólicos marinos a nevegar por la ría del Eo en ferry eléctrico: así fue la celebración del centenario de Gondán

"No toquéis, no vaya a ser que eche a andar", bromeó el presidente de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, nada más sentar a los mandos del buque "Austri Enabler" al ministro Industria, Jordi Hereu, y al presidente del Principado, Adrián Barbón. "Es increíble", dijo el primero, sin perder detalle de las explicaciones del empresario naval sobre las características del sexto y último barco de la serie Edda Wind que Gondán construye para el apoyo de parques eólicos en el Mar del Norte.

Hereu no dudó en sacar su propio móvil para tomar imágenes desde el interior del buque, con bellas vistas a las villas de Figueras y Castropol, en plena ría del Eo. "Qué bonito", dijo, impresionado con el paisaje y también con el relato de Platero sobre los detalles de un barco con capacidad para 120 personas. Muchos de ellos tendrán el buque como su residencia durante las jornadas de trabajo en las torres eólicas: "Cuando no trabajan están en el barco, que tiene desde zona de juegos a un gimnasio espectacular, oficinas...". Pero lo que más llamó la atención a los visitantes que ayer se adentraron en este gigante marino es que cuenta con una grúa y una pasarela "autocompensada", esto es, que son capaces de no moverse "incluso hasta con olas de tres metros".

Visitaron las cocinas, los salones, la torre de mando y el espectacular helipuerto, donde se tomó una foto de familia con Figueras como telón de fondo. Desde la atalaya que ofrece este gigante, Platero también se refirió al "Pole Star", el barco que construyen para la autoridad general de faros de Escocia, al barco no tripulado "USV Challenger" o al conocido como "Gondán max" (su nombre real será Edda Fjord y es un encargo del grupo noruego Østensjø) por ser el de mayor tamaño de la historia de Gondán.

Platero muestra a Hereu y a Barbón el panel de mandos del «Austri Enabler», en presencia del alcalde de Castropol, Francisco J. Vinjoy. | LUISMA MURIAS

En total, entre Figueras y la delegación de fibra del muelle sur de Castropol, Gondán tiene entre manos once barcos. Uno de ellos es el "Alvéola-Amarela", el octavo de la flota de diez ferries eléctricos de pasaje que Gondán construye para Portugal. Con capacidad para 540 pasajareos, esta embarcación con nombre de pájaro, la número 500 del astillero, paseó a los invitados por la ría del Eo. Allí tomó la palabra Álvaro Platero hijo ("soy el otro Álvaro", se presentó) para contar que el "Alveóla" y sus gemelos constituyen la mayor flota de pasaje eléctrica del mundo. "Es un barco muy vanguardista y con cero emisiones", añadió, mientras los pasajeros tomaron un pincheo a base de quesos y jamón.

A bordo de esta novedosa embarcación, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, aplaudió el trabajo de Gondán: "Hace barcos con un diseño y una tecnología impactante, lo que les permite vender por todo el mundo. La tecnología hace de este astillero un líder mundial". Para Garamendi, Gondán es "un referente mundial".

Álvaro Platero, entre Almudena López y Adrián Barbón, por un lado, y Jordi Hereu, por el otro, guiando la visita desde el helipuerto del «Austri Enabler».

También lo es para la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, que considera que esta firma es "un orgullo", al tiempo que destacó la importante contribución a su entorno. "Es un ejemplo de innovación, transformación y talento", añadió, en un evento que contó con muchas caras conocidas del panorama empresarial, social y político asturiano.

Por su parte, el director general del banco Sabadell Herrero, Pablo Junceda, no dudó al afirmar que el acto de ayer demuestra "que los grandes héroes de este país y de Asturias son los empresarios".

A nivel político también estuvo presente en el acto el líder del PP, el castropolense Álvaro Queipo: "Es una enorme suerte para la comarca tener una empresa con el compromiso que tiene Gondán; le debemos mucho". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se mostró "impresionado" tras la visita a las instalaciones y aplaudió la labor de Álvaro Platero y su familia. "Gondán lo significa todo y es un orgullo para Asturias", defendió.