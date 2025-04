Pulpo y brindis por los 100 años de Gondán: "La compañía siempre ha sido cercana y familiar con Figueras"

Pulpo, empanada y gratitud. Gondán prosiguió este sábado con las celebraciones por su centenario con sus trabajadores y su pueblo. Tras el acto institucional del pasado viernes, el astillero organizó una comida para 1.500 personas en las inmediaciones de sus instalaciones, en Figueras (Castropol). "Otros años hacemos jornadas de puertas abiertas para que visiten los barcos, pero en esta ocasión quisimos celebrar también una fiesta", explicaba Daniel Scabuzzo, director comercial de la compañía. "La ocasión lo merece, los 200 años no creo que los veamos ninguno", bromeaba mientras daba la bienvenida a los asistentes, en el acceso al puerto.

A la entrada de las dos grandes carpas que la empresa instaló para la ocasión, una pareja hacía cola para que una fotógrafa, también de Gondán, les hiciese una instantánea en el Photocall conmemorativo del centenario. Eran Begoña Pérez y Roseldo Berdieles, trabajador del astillero desde hace 20 años. "Son muchos años, vimos e hicimos casi de todo", aseveraba, sonriente. Berdieles vivió la fabricación de los primeros cascos de fibra, en el año 2009, lo que supuso un constante aprendizaje, tanto para la empresa como para sus empleados.

Centenario Gondán / S. B.

La fotografía era la primera parada al llegar al recinto, pero no la única: había largas colas para hacerse con comida, bebida o para que los más pequeños saltasen en unos hinchables. Dos chicos separaban sus caminos a ambos extremos de la barra: ella iba a por el pulpo; él a por la empanada. Al reencontrase, el chico, Adán Díaz, contaba que lleva dos años trabajando en la empresa: "Cuando llegué no sabía nada, me dieron cursos de soldador". Ese es uno de los principales objetivos de Astilleros Gondán: la formación de sus trabajadores. Algo que hace a partir de colaboraciones, por ejemplo, con el Principado, que el pasado mes de marzo lanzó un curso a través del Servicio Público de Empleo para que doce jóvenes pudiesen optar a un curso de formación con compromiso de contratación por parte de la empresa. "Después de dos años cuando necesito ayuda siempre encuentro apoyo. Es todo muy cercano, como una familia", aseguraba Díaz.

Una afirmación que se repitió entre los presentes. Basilio Vijande estuvo 45 años trabajando en la empresa. Una labor "dura" reconoce, pero "la única que he hecho, es como mi casa". Vijande fue testigo de distintas etapas dentro del astillero: desde aquellos primeros cascos de acero hasta la reconversión, años más tarde, de la tecnología en la producción, expandiéndose a un mercado internacional cada vez más exigente, a finales de los años noventa. "Había trabajo a raudales", corroboraba Vijande. Un trabajo que reflotó tanto a Figueras, como a las localidades cercanas. Por eso, ellos, los vecinos, también estaban invitados a la celebración. Esther López acudió porque "hacía un día muy guapo", y también, en parte, a modo de agradecimiento. "Aquí todos vivimos de una u otra forma del astillero. Mi hijo trabaja en el Polígono de Barres", indicaba. Se trata del taller de corte de acero y almacén de grandes equipos situado a pocos kilómetros de Figueras. En total, Gondán dispone de 55.000 metros cuadrados de instalaciones dentro de Castropol.

Centenario de Gondán / S. B.

Óscar Peña acudió a la cita con unos amigos. Es electricista y le ilusiona su trabajo. "Lo de los barcos es como tener un hijo: lo ves crecer", bromeaba ante su plato de pulpo. Su amigo, Diego Gómez, trabaja también de electricista, pero en otra empresa. "Alucinó cuando vio el barco ‘pequeñín’. Eso es un orgullo", comentaba Peña en referencia al último hito de la empresa, un barco no tripulado presentando en febrero de este año: "Es una pena que sea el último... De momento", decía.

Y así, con una gran celebración familiar, Gondán conmemoró no solo sus años de historia, sino también el impulso de una tripulación que navega unida, en busca de nuevos horizontes.