La reserva de plazas para escuelinas aún sin abrir lleva el caos a los colegios asturianos, denuncian profesores

Sin dirección y sin fecha de apertura. Así están muchas de las escuelina de la red autonómica de 0 a 3 años. El Principado cuenta, actualmente, con un total de 45 centros entre la Fase I –la desarrollada en 2024 – y la Fase II, anunciada en enero. En todos ellos se puede solicitar plaza desde que se abrió el periodo de inscripción el pasado 21 de abril. Aunque la matriculación no se formalizará hasta que el centro abra sus puertas. Y eso ha generado un grave problema en las escuelinas de la fase II –14 centros repartidos entre Allande, Avilés, Cangas de Narcea, Castrillón, Gijón, Gozón, Mieres, Noreña, Oviedo y Tineo–. Aún no tienen fecha de apertura, tan solo un centro de referencia al que enviar las inscripciones, un colegio público próximo. Desde la Consejería de Educación indicaron que las direcciones cuentan con el apoyo y la asesoría del servicio de 0 a 3 años, "reforzado en el último año".

Desde el sindicato UGT, su secretario de Enseñanza, Cristóbal Puente, denunció ayer la situación: "Son muchos los padres que no saben cómo proceder porque están haciendo una reserva para un curso que realmente no se sabe cuándo va a comenzar". Es decir, muchos están inscribiendo a su hijo para un centro al que quizás nunca llegue a ir: "Algunos padres tienen hijos de un año y para cuando la escuelina de su localidad esté lista, al crío ya le puede incluso ir al colegio", plantea Puente.

Según las bases de matriculación de la Consejería, esta solicitud guardaría la plaza del alumno para cuando su centro estuviese operativo. Algo que, más allá del desconcierto que genera en las familias, está produciendo cierto "caos" administrativo en los colegios públicos de referencia. "Al no existir la escuelina, tampoco existe una dirección que verifique los tramites de admisión", explican desde UGT, una labor que está siendo encomendada a los directores del colegio público más cercano.

De esta forma, las pre matrículas de 0 a 3 años de la escuelina Cucurrabuco (Mieres), están siendo atendidas por el Colegio Público Teodoro Cuesta: "No están siendo muchas, pero tienes que explicarles a los padres que el centro no tiene nada que ver con el nuestro, que es externo, y eso a veces genera confusión", aseguran el director del colegio, Juan Miguel Molinero. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la Escuelina El Boliche (Cangas de Narcea), cuyas solicitudes recogen con resignación en el Colegio Público Obanca: "Alguien tiene que hacerlo, pero es algo que nos supone más trabajo", explica su Jefa de Estudios, Ana Cachón.

En principio este trámite supone recoger los papeles y registrarlos en el sistema. No obstante, los sindicatos –como portavoces de varios directores que prefieren no identificarse– solicitan la ayuda administrativa del Principado para no sobrecargar a centros, algunos con poco personal, con tareas ajenas a su actividad cotidiana. Es lo que ocurre en el colegio Rural Agrupado Cabo Peñas, en el que solo trabajan dos personas en dirección: "Es una carga que, en un colegio como el nuestro, se nota", dice su directora, Marta Pérez, quien agradecería la ayuda.