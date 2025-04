Una ecografía de las arterias que ya se realiza en Asturias ayuda a prevenir muchos casos de ictus

La implantación de la ecografía aplicada a la patología neurológica constituye una herramienta poderosa en la prevención del ictus y de otros accidentes cerebrovasculares. Así lo ponen de relieve los integrantes de la Sociedad Española de Neurosonología (SONES) que se reúnen ayer y hoy en Oviedo para actualizar conocimientos sobre una técnica que permite detectar placas de ateroma en las arterias, con la consiguiente posibilidad de adoptar medidas que eviten la formación de trombos u otras alteraciones que puedan generar isquemias (interrupciones del riego sanguíneo) en el cerebro.

El objetivo de fondo consiste en determinar si en las arterias se localiza alguna patología o alguna acumulación de ateroma "para poder tratarla con fármacos o con algún tipo de intervención", explica la ovetense Marta María Martínez Martínez, neuróloga del Hospital Universitario Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes (Madrid). ¿Cuál es el criterio para seleccionar a los candidatos a estos procedimientos de búsqueda? "Habitualmente, son pacientes que vienen a nuestras consultas con factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, o dislipemia, en los que hacemos una evaluación de las arterias; o bien que ya han sufrido un episodio vascular, un ictus, y en los que vemos que ésa es la causa y se impone abordarla", indica la doctora Martínez.

En la reunión de Oviedo se han congregado unos 50 especialistas jóvenes bajo los auspicios de la Sociedad Española de Neurología. Cuatro de los ponentes son asturianos; otros tres, de hospitales madrileños. Jéssica Fernández Domínguez, neuróloga del Centro Médico de Asturias, pone de relieve que el estudio de las carótidas –vasos sanguíneos que llevan sangre del corazón a la cabeza–es "importante" porque las alteraciones en estas arterias representan "un factor de riesgo fundamental para el ictus". Hasta el punto de que uno de cada cuatro pacientes con ictus arteriosclerótico tienen diagnósticos carotídeos. "Conocer la patología carotídea y también la patología transcraneal nos va a ayudar a prevenir y también a diagnosticar a pacientes con falta de riego", puntualiza la especialista asturiana.

La ecografía de troncos supraaórticos y cerebrales está incluida desde hace años en los programas de formación de los neurólogos españoles. Sin embargo, su implantación real es incompleta. "Es una de las técnicas fundamentales para el diagnóstico del ictus isquémico, pero hay centros en los que todavía no se ha llegado a un desarrollo de técnica avanzada", asevera Jorge Rodríguez Pardo de Donlebún, del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, quien resume las ventajas de este procedimiento: "La ecografía no es invasiva, es indolora, no transmite radiación no requiere contraste y puede repetirse las veces que sean necesarias", indica el neurólogo madrileño. La técnica puede llevarse a cabo en una consulta externa, o en una cama de hospitalización con dispositivos portátiles. "Es muy versátil, y por eso está aumentando su uso en distintas áreas", señala Jorge Rodríguez.

A juicio de Jéssica Fernández, el siguiente paso consiste en extender el uso de la ecografía más allá de la neurología. Disciplinas como la medicina interna, la reumatología o la oftalmología pueden beneficiarse de la ecografía de troncos supraaórticos. Y también el diagnóstico de trastornos del movimiento, como el párkinson, o del nervio periférico.