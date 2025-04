Adrián Barbón hace un llamamiento a la calma: "Estamos centrados en mantener los servicios esenciales"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho esta tarde un llamamiento a la calma desde el centro de crisis de La Morgal, en el que se encuentra desde mediodía siguiendo de cerca cómo evoluciona la situación en la región. “Reiteramos el llamamiento a la calma, a la unidad y a la tranquilidad, que sepamos que es cuestión de horas que esto se solucione”, ha insistido.

El Gobierno está centrado actualmente en “mantener los servicios esenciales”. Hasta el momento no se han producido en la región incidentes graves, aunque entre 50 y 60 personas han tenido que ser rescatadas de ascensores. Los hospitales funcionan con normalidad gracias a los generadores eléctricos y el Gobierno tiene puesto el foco en las residencias de mayores, lugares “de vulnerabilidad.

Barbón ha querido agradecer a la ciudadanía su comportamiento cívico ante esta situación “insólita” y ha querido lanzar varias recomendaciones. La primera, “mantener la calma”. “Sé que hay gente que pueda estar nerviosa o preocupada. Que confíen en los expertos, que están tratando de recuperar el suministro, y en los canales oficiales”, ha afirmado. Por eso mismo, ha insistido en llamar al 112 solo cuando sea estrictamente necesario.

También ha pedido disminuir el consumo de energía y de baterías. “Que no se vuelquen en hacer llamadas porque es más complejo y luego no tendrán cómo cargar el móvil”, ha aconsejado. Asimismo, pide controlar el uso de generadores a quien disponga de ellos, además de no realizar traslados innecesarios.

El consejero de Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, decretó a las 13.53 horas la fase II del plan de Emergencias. Además, se ha convocado una reunión comité de crisis, de la que forman parte gran parte del Gobierno del Principado, así como representantes de Bomberos, Emergencias, Policía Nacional y Ejército.

Sobre la posible causa del apagón, Barbón no ha querido entrar a hacer especulaciones hasta que el Gobierno de España o la Unión Europea tengan una información fiable. “Es muy importante que estemos atentos unos a otros, estar pendientes de personas mayores. En una situación de vulnerabilidad es lo primero que tenemos que hacer. En Asturias somos un pueblo solidario, confío mucho en la ciudadanía asturiana, Más allá de los recursos públicos, que está todo el mundo operativo, quiero apelar a la solidaridad entre nosotros”, ha insistido.