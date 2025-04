Barbón negocia con sus socios de IU la bajada del IRPF para "beneficiar a las clases medias y trabajadoras"

Los socios del Gobierno asturiano que lidera Adrián Barbón, PSOE y Convocatoria-IU, han empezado a negociar la reforma de las tarifas del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) anunciada por el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, a finales de marzo, después de que el Gobierno de Salvador Illa aprobara una rebaja de los tipos mínimos en Cataluña y dejase a Asturias como la región en la que más se paga. Las primeras reuniones han servido para establecer unos criterios que convenzan a ambas fuerzas políticas y que irían encaminados a que no se pierda la progresividad. Es decir, que si se aligeran los tramos mínimos, se subirían los altos para compensar.

Actualmente, Asturias es la comunidad autónoma con los tipos más altos para las rentas más bajas, un 10%. La pretensión del Gobierno es "beneficiar fiscalmente a la mayoría social, a las clases medias y a las trabajadoras", pero alejándose de las pretensiones de la derecha, a los que acusan de querer beneficiar a las rentas más altas. La modificación de la "vía fiscal asturiana" será plasmada en una propuesta técnica en la que ya está trabajando la Consejería de Hacienda y que en cuanto esté terminada será presentada, en primer lugar, a sus socios de Gobierno a fin de llegar a un documento final consensuado.

La modificación de los tramos del IRPF es algo que ambos partidos vienen hablando "desde hace meses", aunque hasta el momento no se había concretado nada. La idea es que pueda incorporarse a la negociación presupuestaria de este año, por tanto no entraría en vigor hasta 2026. Es decir, aún quedan meses por delante para que se cuente con una propuesta definitiva. Lo dijo en su momento Adrián Barbón: el Gobierno irá "a su ritmo".

Un acuerdo de 2024

Sobre la mesa está también la proposición no de ley conjunta que PSOE y Convocatoria acordaron "in extremis" a finales del año pasado y que provocó un desacuerdo entre ambas formaciones. El diputado Xabel Vegas hizo público el acuerdo el pasado mes de enero, defendiendo que la "vía fiscal asturiana no puede reducirse a deducciones fiscales a las clases medias". En concreto, habló de incorporar propuestas impositivas que podrían pasar por un gravamen a los grandes tenedores de vivienda o a grandes superficies.

Días después, el presidente del Principado, Adrián Barbón, rechazaba cualquier subida de impuestos después de que los empresarios saliesen en tromba a criticar esta posibilidad. Aún así, desde Convocatoria no piensan echarse atrás. El acuerdo está firmado y, previsiblemente, saldrá a debate durante los encuentros que tengan para hablar de la modificación del IRPF. El propio Vegas insistió entonces que no van a dejar que el documento "duerma el sueño de los justos" y quede durante meses "en el frigorífico".

De llegar a algún tipo de acuerdo, PSOE y Convocatoria contarían, en un principio, con el apoyo de Covadonga Tomé, quien ha dejado claro en varias ocasiones que respaldaría una vía fiscal "más exigente con las grandes rentas" y que entre sus propuestas ya estaba gravas a los grandes tenedores de vivienda.