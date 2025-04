Viajeros atrapados y sin comunicación a causa del apagón: "Estuvimos diez horas en un túnel"

"Nada, no la localizo". La angustia de Noelia Fernández llegaba, a las 19.00 horas de ayer, a límites insospechados. Llevaba siete horas sin saber nada de su hija, Xana Secades, que cogió un tren en Oviedo con destino a Valencia a las 11.30 de la mañana. "Es el tren 05750", repetía de forma constante Fernández tras llamar a LA NUEVA ESPAÑA para intentar encontrarla. La comunicación no solo era imposible por vía ferroviaria - Renfe canceló ayer todos sus trenes por la falta de suministro - sino que, además, la cobertura móvil se hacía realmente complicada, más aún en un túnel y más aún en la variante de Pajares. Diez angustiosas horas en las que Fernández no tuvo ningún tipo de noticia de Xana. No fue hasta las 22.15 horas cuando, por fin, recibió la llamada: "Mamá, nos están remolcando". Se hizo, nunca mejor dicho, la luz , pero las imágenes que se vivieron dentro, relató Secades, fueron apocalípticas: "Al principio dijeron que era un fallo del propio tren, pero pasaban las horas y no nos movíamos". A oscuras, en medio de la variante "intentábamos tranquilizarnos los unos a los otros, pero hubo ataques de ansiedad", comenta. Además, los baños se colapsaron y la gente empezó a saltar a las vías para tratar de hacer sus necesidades: "Agua teníamos, eso sí, pero era la pescadilla que se muerde la cola".

Una situación que vivieron cientos de asturianos dentro y fuera de los trenes. Hasta la estación de Oviedo se acercó ayer Mónica Villa en busca de información. Su hija cogió el AVE de las 9 de la mañana en Madrid y se quedó parada "en medio de la nada": "No sabe decirme exactamente donde están y tampoco logro comunicarme bien con ella", relató Villa. En una situación similar, Ana Herrero, que fue a buscar a su hija, que debería haber llegados hacia las 14.00 horas a la capital: "Salió de León y me dice que está en Mieres".