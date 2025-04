El Principado iniciará de inmediato las batidas de ejemplares de lobo

M. R.

En cuanto se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el programa de actuaciones para abatir lobos en Asturias, el Grupo Lobo (que aglutina a más de medio centenar de colectivos proteccionistas) anunció que agotará todas las vías legales para frenar un programa que tachan de "exterminio poblacional que no es ética ni legalmente asumible". Tienen dos meses de plazo para recurrir el documento. Los conservacionistas dudan de las cifras que aporta la consejería de Medio Rural y de la premisa "matar lobos para reducir daños", algo que, sostienen, es equivocado y lamentan que la prioridad no sea adoptar medidas preventivas para proteger al ganado. "Todos los estudios científicos indican que matar individuos no reduce daños sino que estos aumentan a continuación, excepto que se mate a un porcentaje tan grande de la población que ponga en riesgo la viabilidad poblacional de la especie", avisan. En cuanto a las cifras de daños, en Grupo Lobo asegura que, contrariamente a lo que se pueda pensar, la protección del lobo en 2021 provocó que descendieran y se sitúan en unos 3.200 al año. Antes, sostienen, entre 2009 y 2017 se superaban los 3.400 al año y en 2015 llegaron a 4.000 años. "Al contrario de que matarlo reduce daños, resulta que cuando más se mataron se produjo el máximo número de daños de la historia", zanjan.