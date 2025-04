Compras de velas y hornillos, y las terrazas llenas

Ni siquiera un apagón eléctrico a nivel nacional consiguió frenar el terraceo. Las terrazas de los bares del Oviedo Antiguo rebosaban ayer de gente que, mientras la bebida siga fría, no se preocupaba demasiado por el corte de suministro. Muchos, en horario laboral, dejaron sus puestos de trabajo al no poder desempeñar sus tareas sin energía eléctrica,

"Preferimos no decir nombres porque deberíamos estar trabajando, pero es que no podemos", comentaron entre risas. "Aquí nos quedaremos mientras dure esto", añadió uno de ellos mientras le pedía una caña a Pablo Cueto, dueño del restaurante Meraki, en la Plaza del Paraguas.

"Tenemos que cerrar la cocina y bajaremos la persiana en cuanto se caliente todo lo que está en las neveras", explicó Cueto, que a pesar de todo tuvo la terraza llena durante prácticamente todo el día. "Esto es increíble. Se va la luz y la gente sigue al pie del cañón, nunca mejor dicho. Cuando se caliente la bebida, entonces empezará la histeria colectiva", bromeaba mientras daba las últimas indicaciones para cerrar la cocina.

Sin embargo, a pesar de que la sala de máquinas no funcionaba, las neveras se fueron vaciando a lo largo de la jornada. Las terrazas siguieron hasta los topes porque "no hay otra cosa que hacer". "En este país no se nos ocurre otra cosa que cuando pasa algo de esto, salir a socializar. Tenemos miedo, y por lo menos estamos acompañados", decía Mateo Cardona, acompañado por sus amigos. Eso sí, a la hora de pagar hubo que hacerlo en efectivo.

Bebida, no faltó, y aunque muchos olvidaron que había que comer, otros tantos corrieron a hacerse con provisiones. En los supermercados, las latas de conservas empezaban a escasear hacia las 16.00 horas. Pero lo más solicitado fue, sin duda, el agua. En un conocido hipermercado ovetense, a una de las dependientas se le ocurrió decir "es el último palé" mientras colocaba las garrafas de 6 litros hacia las que corrieron una veintena de clientes para, posteriormente, hacer una cola de más de 20 minutos.

Esas colas, fueron otra de las imágenes de la jornada. En los bazares la gente se aglutinaba para conseguir ese "kit de supervivencia", con el que, parece ser, pocos se hicieron. Las velas, las pilas y los hornillos estuvieron entre los productos estrella de la jornada. "Si el apagón continúa cuando llegue la noche, a mí me da miedo", aseguraba una mujer a la puerta de un establecimiento mientras llevaba dos cajas de velas. Los más previsores se hicieron con los hornillos, que se convirtieron en el producto más deseado en numerosas ferreterías.