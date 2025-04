Catedral de campaña para los arrepentidos

El 11 de febrero de 2013, lunes, 30 días antes de que fuera elegido el papa Francisco y pocas horas después de que Benedicto XVI anunciara su renuncia al pontificado cayó justo en el pararrayos de la basílica de San Pedro del Vaticano una descarga eléctrica del tamaño de una película épica de Cecil B. DeMille.

Este 28 de mayo de 2025, lunes, también cayeron los plomos en la Catedral de Oviedo, y en toda la nación, justo durante la homilía del arzobispo Jesús Sanz Montes en el funeral por el papa Francisco.

Ahora es el turno de ustedes para interpretar estos fenómenos meteorológicos y eléctricos. Porque, aunque bien cierto es que la teología nada tiene que ver con la parapsicología, también fue verdadera la existencia de un jesuita, el padre Pilón, especializado en asuntos de otras dimensiones y multiversos y demás aparataje exótico. José María Pilón, al que conocí en Madrid, era, obviamente, demoledor de la mayor parte de la basura abandonada en esos fenómenos, es decir, contrario a su existencia y, ante todo, desvelador de los timos y fraudes que con esas armas trafican videntes, orates, pitonisos/as, dementes y lunáticos.

Sí creo recordar que el padre Pilón daba luz verde a algunos fenómenos, aunque acababa asignándolos al común de los sucesos naturales. Recuerdo haberle oído contar el caso de un lugar atechado, esto es, una casa en ruinas, en la que se paraban los relojes. Entonces, bastaba con tomar una cuerda y una piedra para construir un péndulo, o tomar una cantidad de arena y dejarla caer por un agujero, es decir, construir así dos relojes rudimentarios que no se paraban.

Pero si hablamos del padre Pilón es para señalar que los hijos de San Ignacio han aparecido en los lugares más recónditos de la historia. ¿Un inventor remoto del cine? El padre Athanasius Kircher y la linterna mágica. ¿En el Titanic, en la primera parte del viaje? El padre Francis Browne. ¿Los inventores del fútbol? Los jesuitas de las Reducciones del Paraguay, que dejan por escrito el primer reglamento. ¿Respuesta a la pregunta de si se han de bautizar los extraterrestres? El hermano Guy Consolmagno y el padre Paul Mueller, investigadores del Observatorio Vaticano, encomendado a la Compañía. ¿Un Papa jesuita que preguntó si se se han de bautizar los extraterrestres? Francisco…

Volvamos a la Catedral de Oviedo a oscuras. Más que nunca ha sido una catedral de campaña, en la Iglesia de campaña que el Papa Francisco quería. Y no sólo eso, sino que este lunes acogió a verdaderos afligidos, tal vez por el dicho de que "arrepentidos los quiere Dios".

No vamos a ir más allá para no meternos en la conciencia de nadie, pero tres políticos del alto rango asturiano, a diferencia de lo ocurrido en la festividad de la Santina de 2024, sí acudieron esta vez a las exequias de Francisco: la delegada del Gobierno, Adriana Lastra; el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, en su calidad de políticos y representantes de los ciudadanos.

En cambio, los tres manifestaron durante el pasado verano que no acudirían a la misa de la Santina en Covadonga a causa de las homilías de Jesús Sanz Montes. Aquel hecho está aún pendiente de análisis por nuestra parte, pero no vamos a meternos ahora en ello.

Únicamente recogeremos, por pertinente, un dato de todo aquello. Juan Cofiño hizo pública una carta abierta para explicar sus motivos y, como algún miembro de la Compañía siempre aparece al dar una patada a una piedra, el presidente de la Junta citó al jesuita Baltasar Gracián, que ahora nos viene al pelo para recuperar un episodio de la vida de Francisco y consistente en que los jesuitas se pelean entre sí en ocasiones. De Gracián es la cita "la humildad es la virtud de los grandes hombres, que saben que no siempre tienen la razón". Se la dedicó Cofiño, afirmando que sin acritud, al arzobispo Sanz Montes, pero la gracia no está ahí sino en que el citado Gracián fue un jesuita eminente, sin duda, pero a la vez su temperamento soberbio le llevó a contender con sus compañeros de Jesús de un modo atroz, hasta el punto de que él o sus superiores llegaron a plantearse que dejara la Compañía y se incorporara a otra congregación religiosa. En consecuencia, nada le impedía hablar de la humildad, pero no por auto observación, sino como docto conocedor de los clásicos de la humildad, por ejemplo a Heráclito, quien afirmaba que todo en el Universo tiene medida y límite.

Con lo de Gracián nos viene a la mente otro jesuita, este vez no eminente sino eminentísimo, Francisco Suárez, la mejor mente filosófica que ha tenido la Compañía y que durante su docencia en Alcalá de Henares, creo recordar, tuvo enfrentamientos con otro jesuita estudioso, que en ocasiones pudieron llegar casi a las manos.

Y, por último, Francisco, que nunca llegó a las manos con nadie, pero una vez que accedió al papado pasó por la calle del Espíritu Santo, sede romana de la Compañía de Jesús, donde reconoció que durante su etapa como formador de jesuitas y después como provincial había sido autoritario o muy autoritario. Esto lo aprovecharon sus oscuros enemigos para publicar en Estados Unidos un libro poco afortunado de título y contenido, "The dictator Pope" (2017). En todo caso, es rigurosamente cierto que Bergoglio pidió perdón, ya que arrepentidos los quiere Dios. n