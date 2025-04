El generador que ayudó a "Capi", enfermo de ELA

Durante los primeros minutos del apagón, se encendieron las alarmas en casa de los Capitán Pérez, en Colloto. José Luis Capitán, "Capi", es enfermo de ELA en fase avanzada, lo que implica que tenga que usar un respirador, que depende constantemente de la electricidad. "Lo primero que hicimos fue enchufar una de las baterías externas que teníamos para cuando estamos fuera de casa", decía ayer su mujer, Teresa Pérez. "Pero duran un tiempo limitado".

Comenzó así la creación de una red de apoyo. "Somos muy afortunados, José tiene muchos amigos y uno de ellos tenía un generador en su empresa. No tardó ni media hora en traerlo", indicaba. En ese momento, ambos respiraron tranquilos. La segunda derivada vino con la movilidad: "Vivimos en una casa de dos plantas y solo podemos subirle y bajarle a través de un sistema eléctrico, así que tuvo que quedarse todo el día en la cama". Con todo lo que eso conlleva, desde pasarse todo el día en la misma posición -generando dolor en las articulaciones- hasta el aburrimiento extremo de una habitación oscura. "Se lo tomó con mucho humor. Mis hijos y yo estábamos allí a ratos... Pero no vas a estar doce horas a los pies de la cama mirando para él", bromeaba su mujer, que le preparó una tablet para poder comunicarse y emitir sonidos en caso de necesitar ayuda o tener algún problema: "Así nosotros aprovechábamos para hacer otras cosas por casa". Pero las horas pasaban: "Es muy angustioso mirar el reloj sin saber cuánto va a aguantar la gasolina del generador. A mí se me pasaron mil ideas por la cabeza para conseguir gasoil", comentaba, risueña, Pérez.

"Nosotros teníamos a este gran amigo, pero tengo que decir que desde la empresa que gestiona las ventilaciones del HUCA se pusieron en contacto con nosotros y se ofrecieron a ayudarnos", decía. Como tenían en ese momento el generador y, además, baterías externas, decidieron no usar el servicio por si otros lo necesitaban más. "Si tenéis el más mínimo problema, id al HUCA", recuerda que le dijeron. Y admite que conocen a otros enfermos que tuvieron que acabar en el hospital y el trato que recibieron les puso luz en un día negro.