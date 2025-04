Los mayores de las residencias: "Lo duro fue la guerra"

"Lo duro fue la guerra, que había que meterse en cuevas". Los mayores han vivido tanto que ocho horas sin luz no les supone demasiado problema. Eso dicen Teresa Fernández, Julia Asenjo y Amalia Rodríguez, que viven en la residencia Aramo, en Sama de Langreo. La falta de suministro eléctrico las pilló, como a todos, "por sorpresa", pero lo llevaron con tranquilidad. Además, el edificio, inaugurado hace un año, cuenta con un generador de emergencia. Eso permitió que hubiese iluminación, pero no que funcionasen durante horas servicios tan básicos en una residencia de mayores como los ascensores. Aún así, pasaron el día sin complicaciones. Teresa Fernández lo resume contundente, "lo duro fue la guerra". Su compañera Amalia Rodríguez bromea diciendo que lo pasó "muy mal" porque "no pude ver el salseo". A la mujer le gustan los programas del corazón y no poder ver la televisión le supuso un trastorno en su rutina diaria. Su compañera, Julia Asenjo, se fue de paseo al parque Dorado de Sama, "y ver a los niños corriendo y jugando a la pelota fue precioso".

La ausencia de suministro eléctrico se salvó gracias al generador pero sobre todo por el esfuerzo de los trabajadores. La residencia Aramo de Sama se encuentra en un edificio rehabilitado de tres plantas. Los trabajadores del centro tuvieron que mover a los residentes de una planta a otra por las escaleras, "bajando a gente en silla de ruedas en volandas", explica Vanesa Fernández, responsable del centro. Con el buen tiempo, alguno de los usuarios disfrutaban del sol en la terraza situada en la azotea del edificio. Los pudieron bajar a casi todos pero se les hizo imposible trasladar a uno de los residentes. La solución no pudo ser mejor. El centro invitó a comer a su esposa y la pareja disfrutó de una comida privada en una terraza con bonitas vistas.

El equipo de trabajadores se organizó para mantener la normalidad en la medida de lo posible. El primer turno de comida, a las doce y media del mediodía, se hizo sin problema. En cuanto se fue la luz, apunta Fernández, "nuestra preocupación es que los residentes pudiesen comer caliente". Entre en generador, unos hornillos y una cocinera que se incorporó a su turno antes de tiempo se logró salvar el segundo turno de la una de la tarde, eso sí, no en los comedores habituales. Cada planta tiene su espacio para las comidas y los trabajadores se las arreglaron para reunir a todos los que pudieron en la misma planta. Luego hubo que andar subiendo y bajando bandejas de comida por las escaleras, a lo que se sumaron todos los trabajadores del centro, desde recepción a terapeutas. Lo mismo ocurrió cuando hubo que trasladar a personas de un piso a otro, ahí apareció incluso el jefe, Ignacio Sánchez, gerente de Residencias Aramo, con varios centros en Oviedo.

Otro de los "trucos" que les hicieron más llevadero el apagón es el empeño personal de Sánchez de tener una copia en papel de los informes médicos, historiales, alimentación y medicación de los residentes. Al final, para los mayores, "que ya han vivido tantas cosas", reconoce Ignacio Sánchez, todo quedó más o menos en una anécdota.