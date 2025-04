Normalidad en los colegios en el día después del "cero eléctrico"

A las 16.30 horas de ayer, en la puerta del colegio público La Gesta, en Oviedo, un nutrido grupo de padres esperaba para recoger sus hijos. La mayoría mataban el tiempo con sus móviles, una imagen que contrasta vivamente con la del día anterior, cuando las telecomunicaciones se cayeron y, además, algunos padres no esperaron al fin de la jornada lectiva para llevarse a sus hijos a casa. "En la clase de mi hija habían ido a buscar a diez compañeros", contaba ayer Raúl Naves, que se acercó al colegio un poco antes de la hora de salida.

El equipo docente hizo lo que pudo por mantener la calma entre los niños pero, sobre todo, entre los padres. Carlos Catalán fue otro de los que acudió el lunes al centro para informarse de la situación, pero no se llevó a su hijo: "Vine antes de comer para comprobar que todo estuviese bien, nos tranquilizaron y nos dijeron que no estaba habiendo problemas, así que lo dejamos en clase". Eso sí, unas clases en las que no se adelantó materia. Se centraron en repasar contenidos "usando pocos libros, fueron clases más orales", explicó ayer la madre de una alumna. Una forma de intentar seguir con la normalidad en medio del caos, aprovechando las horas de luz natural. "Yo vine cuando salí de trabajar porque paso siempre por aquí, y les pregunté a las chicas del comedor, me dijeron que habían comido frío pero que estaban bien", relataba ayer Laura Ion recordando el colegio como uno de los pocos reductos de normalidad en un día insólito. A su lado estaba Maribel Sayes, que también vivió la jornada como un día más. No obstante, ambas recuerdan que sus hijos, al llegar a casa, les "obligaron" a desenchufar todos los electrodomésticos. "Debieron de estar hablando de ello en clase", especuló Sayes.

La situación de Pili González fue más "anómala". Cuando todavía podía tener algo de cobertura, recibió la llamada de su nuera: "Hoy no te preocupes, que vamos nosotros a por la cría". González se llega cada tarde a la puerta del colegio ovetense; el lunes, con el apagón, "desconectó" de su tarea de abuela y ayer volvó con "las pilas recargadas".

Otro abuelo que esperaba en las inmediaciones, Jesús Fernández, no lo dudó: "¿Ayer? Normalidad". Tanta que al ser preguntado, su nieto Leo ni siquiera recordaba lo que había comido en el colegio el "fatídico" lunes. "Creo que fabada", dudo el niño. "¿Fría?", repreguntó su abuelo, que, alzando la vista, sentenció: "¿Ves? Normalidad".

A última hora del lunes, el Principado anunció que ayer se retomarían las clases con normalidad y que, además, lo harían con el servicio de comedor, dependiente de la Consejería de Educación, y con el transporte funcionando al cien por cien. Servicios que peligraron durante la jornada del lunes.

Algunos autobuses escolares asturianos no pudieron hacer su ruta y tuvieron que agrupar a los niños que quedaban en los centros en un número menor de autocares a fin de evitar más viajes dada la falta de gasolina.

En los comedores, cada centro educativo se organizó como pudo con los alimentos de los que disponían y que no necesitaban calentarse. El menú estrella fueron las galletas y la fruta, aunque en algunos pudieron preparar algo con la cocina gracias al horario partido de ciertos centros –a los que afectó menos el apagón– o la autonomía propia.

Una experiencia "fugaz", que apenas se notó en las aulas y que ayer ya casi era algo lejano.