Los obreros "salvadores" de Pilar Alonso

"Si no llega a ser por esos dos operarios que nos ayudaron de forma ejemplar hubiésemos tenido un lío de los gordos". Así resume Juan Carlos Rodríguez-Ovejero, presidente del patronato de la Fundación Ópera de Oviedo, la historia que durante el apagón vivió su madre, Pilar Alonso, ovetense de 98 años y residente en un edificio de la calle Uría, justo encima de una popular hamburguesería.

A Alonso, que está en silla de ruedas, el apagón la pilló en su habitual paseo junto a su cuidadora, por el centro de Oviedo, en la zona del Campo San Francisco. Cuando se disponía a llegar a su domicilio, después de su ruta diaria, el suministro eléctrico ya se había detenido y el ascensor de su bloque de viviendas estaba inutilizado. Vive en un cuarto piso. "Era un verdadero problema no poder subirla a casa", asegura Rodríguez-Ovejero, su hijo, que acudió para ayudar a su madre. La solución para Pilar Alonso la pusieron dos obreros que se encontraban trabajando en una obra en el McDonald’s. "La cogieron en volandas, a la silla de la reina, y la subieron hasta su casa. Fue una verdadera peripecia, porque no es fácil. Ni cortos ni perezosos la pudieron cargar, en un gesto encomiable de estas dos personas", explica el presidente de la Ópera, en deuda con los "salvadores" de su madre. "Lo suyo fue verdadera solidaridad y así se lo dije a la Policía después. No es fácil ver algo así hoy en día", resume.

Estos obreros, antes de ayudar a Pilar Alonso, preguntaron a su jefe si les autorizaba para hacer esa maniobra. "Puede parecer una tontería, pero una mujer anciana, en silla de ruedas en mitad de la calle, hubiese sido un problema serio durante tantas horas. Pese a no haber luz ni conexión, estando en casa las dificultades son mucho menores", recalca Rodríguez-Ovejero, al que el apagón pilló durante la misa en la Catedral de Oviedo por el Papa Francisco. "El comportamiento de las autoridades también fue ejemplar, transmitiendo calma en todo momento y es algo que se debe destacar", finaliza el presidente de la Ópera.