Algunos asturianos privilegiados sí pudieron comunicarse durante el apagón: "Llegué a hablar con unas estaciones rusas"

El pasado lunes, lunes negro, con España incomunicada y sin luz, hubo unos pocos privilegiados que durante el gran apagón pudieron hablar con cualquier punto del mundo sin necesidad de tener conexión. "Yo tuve que reñir un par de veces a unas estaciones rusas que hablaban utilizando una frecuencia de emergencia. Pero me hicieron caso y dejaron libre todo". Habla bromeando Amado Llera, de Baldornón, parroquia de Gijón, que es radioaficionado y gracias a eso pudo comunicarse con el exterior en todo momento.

¿Qué son los radioaficionados? Personas que están habilitadas para utilizar equipos de radio a gran escala, sin objetivos comerciales, y se comunican mediante frecuencias habilitadas para ello. En España se estima que hay más de 30.000 licencias. No necesitan suministro eléctrico ni conexión para funcionar: dependen de transmisores independientes a las antenas de telefonía o a los servidores de datos. Es el caso de Llera, que desde su casa en el pueblo, sin luz ni datos telefónicos, se comunicó desde su despacho con numerosos compañeros de otros puntos de España y del extranjero, dando cuenta de lo que sucedía en Asturias. El gijonés da más claves para entender bien el contexto de los radioaficionados, privilegiados durante el apagón masivo que se prolongó durante horas. "Mucha gente no lo sabe, pero los radioaficionados estamos incluidos dentro de Protección Civil. Por tanto, el Estado puede requerirnos en cualquier momento. De hecho, hacemos simulacros de forma regular. Hace pocos años hicimos uno en el que las Canarias se quedaban sin suministro respecto a la Península. ¡Nunca pensamos que llegase a ser al revés!". En España, asegura el asturiano, no es tan común que los radioaficionados tomen partido cuando hay un gran desajuste, como el del apagón vivido este lunes, pero en otros países sí que son habituales las intervenciones, especialmente en catástrofes naturales. "Cuando se produjo el apagón recibí un mensaje de la organización internacional, que nos indicaba que dejásemos libres las frecuencias. Establecer comunicaciones es muy fácil y puedes hacerlo con todo el mundo. Yo llegué a tener contactos con la Antártida en alguna ocasión", asegura. Llera es radioaficionado desde hace tiempo, tiene equipo en su casa y por eso, pese a no tener luz ni datos, tuvo comunicación constante. "Los radioaficionados con los que hablé estaban muy tranquilos, porque realmente la situación estuvo más o menos controlada", indica Llera. Otro radioaficionado asturiano, amigo de Llera, es el gijonés Juanjo Orviz, miembro del radio club Los Charranes de Gijón, que durante el apagón también pudo comunicarse con el exterior, aunque en este caso con menos intensidad. Este gijonés tiene mucha experiencia en el sector y puede presumir de haber hablado mediante la radiofrecuencia con personas de todos los estados de los Estados Unidos, como acredita un certificado internacional que le acaban de otorgar. "Yo pude hablar con gente, pero sobre todo con compañeros en España. Tuvimos un poco de cachondeo, comentando la jugada. Alguno decía en broma que si era el fin del mundo", explica Orviz.

Juanjo Orviz, en su casa de Gijón. | LNE

El caso de estos dos asturianos no fue el único a nivel nacional. Miles de radioaficionados estuvieron pendientes de la situación del apagón. La Unión de Radioaficionados Españoles (URE), de hecho, hizo una valoración del apagón y aseguró que "se mantuvieron en todo momento en disposición de colaborar con las autoridades competentes. Permanecimos alerta y disponibles para ofrecer apoyo en caso de ser necesario. No obstante, debido a la naturaleza de la situación y las circunstancias particulares, no se llevaron a cabo intervenciones operativas masivas a nivel nacional, ya que no fue requerido".

URE, a su vez, se mostró crítica con el Gobierno, echando en falta más colaboración con la asociación. "Aunque la respuesta ante este apagón fue efectiva, echamos en falta una mayor coordinación con los organismos oficiales encargados de la gestión de emergencias, como es el caso de Protección Civil. Por este motivo, hemos solicitado oficialmente una reunión con dichos organismos para establecer un protocolo de colaboración que permita una actuación más eficaz y coordinada en futuras situaciones de emergencia", finaliza la asociación.