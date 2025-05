Un ingeniero gijonés predijo el apagón: "Red Eléctrica no está preparada para la transición energética"

Vista ahora, apenas un mes después de producirse, la comparecencia del ingeniero industrial gijonés Fernando Ley Llano en el Congreso parece premonitoria. Y eso porque el experto asturiano manifestó que Red Eléctrica Española no está «preparada» para soportar la transición energética diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo principal cimiento es el uso intensivo de energías renovables en detrimento de los sistemas de generación atómica o basados en los combustibles fósiles.

Fernando Ley Llano acudió el pasado 11 de marzo a comparecer en la Comisión de Industria del Congreso, a petición de Vox. Lo hizo avalado por su experiencia como asesor nacional e internacional en el sector Energético y Oil & Gas y para dar su opinión sobre el proyecto de ley de Industria y Autonomía Estratégica, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de diciembre y que ahora se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

Ley Llano fue crítico con la norma sobre la que se le invitó opinar por tratarse de «un proyecto de ley para la industria española, pero sin contar con la industria española», según sostuvo. El ingeniero dio a entender que el "problema" no está en la transición energética emprendida, sino en la forma de llevarla a cabo: «¿Que hay que evolucionar? Claro que hay que evolucionar, pero al final la energía, en España, la mueve un cable y ese cable se llama Red Eléctrica Española. No se olviden de ella, porque es lo que va a regular que esa industria crezca», manifestó.

El ingeniero gijonés recordó que, una semana antes, Chile había sufrido un "cero energético" que causó «el caos» durante 16 horas. Y este respecto comentó: «Es un aviso. A nosotros no se nos ha ido la luz en los últimos 40 o 30 años, pero no estamos preparados para cómo se quiere hacer esta transformación. No lo digo yo, lo dicen los señores que generan la electricidad en este país. ¿Que es necesaria? Claro que es necesaria, pero no de esta manera. Como no tengamos en cuenta a la Red Eléctrica Española, esto no va a ir p'alante», abundó.

La operadora de electricidad que preside la exministra socialista Beatriz Corredor negó precisamente hace tres semanas que existiera riesgo de un incidente como el apagón ocurrido el pasado lunes. Fue en respuesta a un informe de evaluación elaborado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), cuyos autores advertían de que España podría enfrentarse a un incremento en el riesgo de sufrir apagones entre 2026 y 2028, coincidiendo con el cierre programado de la central nuclear de Almaraz. Entonces, Red Eléctrica replicó en un tuit que «no existe riesgo de apagón» y que el informe de la patronal de transportistas de electricidad solo hacía referencia a que «un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos».