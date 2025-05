Por si se va la luz

A finales de 1912, en el hoy llamado "Cuaderno de Zúrich", Einstein comienza la redacción del primer manuscrito en el que especula acerca de la teoría de la relatividad general. El 1 de agosto de 2022 el telescopio James Webb fotografía CEERS-93316, una galaxia situada a 35.000 millones de años luz de la Tierra y que se formó 235 millones de años después del origen del Universo. A la vista del conocimiento conquistado entre estas dos fechas, más que hablar de antagonismo entre lo natural y lo tecnológico, cabe suponer que la tecnología ha irrumpido por derecho propio como una fuerza natural añadida, cuyo dominio no solo se ha independizado de su creador sino que obliga a renombrar al Homo sapiens como Homo tecnologicus.

Hasta que un apagón opaca nuestro mundo y su comprensión. Las fuentes de alimentación de trenes y metros colapsan; las retransmisiones publicitarias se desvanecen en un mutismo indoloro; los memes de gatitos, los selfis de enamorados y los adulterios a través de WhatsApp languidecen en la espesura digital de un silencio sin eco. Súbitamente, un radiante mediodía de abril, un fallo global, un cero energético (el lenguaje de la tecnología puede ser aterrador), nos reenvía a la cueva primigenia. El latido de los ascensores se momifica; los alimentos se pudren en los frigoríficos; las pantallas se vacían de simulacros y reflejan los rostros estúpidos de sus posesores.

En cualquier caso, sentimiento apocalíptico, el justo. En Gijón, cuando pasó lo que pasó, a la gente se la notaba suelta, confiada, puro flow. Los conductores se habían vuelto extremadamente amables; los desconocidos se ofrecían cigarrillos por la calle; los vecinos con camping gas invitaban a comer a los vecinos con cocina de inducción. Las terrazas desbordaban de buen rollo y abundaban las lecturas geopolíticas: "Fue Putin, ho", decía Rafa. "¿De qué vas, bro? Esto lleva la firma de China", apuntaba Luismi. "China mis cojones", terciaba Róber. "No tenéis ni puta idea. Esto ye cosa de Trump". Y aunque la culpa, obviamente, era de PS, habríamos de esperar todavía unas horas para que ANF, SA y sus mesnadas pusieran al guaperas en el centro de la diana. Entre tanto, la tribu seguía entregada a sus anécdotas y construía ya el futuro relato de "dónde estabas tú la mañana del apagón".

Esa noche, cuando volvía de casa de unos amigos que me habían dado cobijo y comida, pensé en la última novela de Don DeLillo, titulada "El silencio", en la que se plantea, precisamente, la posibilidad de un apagón mundial. Tomé el ejemplar del libro de mi biblioteca y, mientras lo hojeaba, tropecé con una escena en la que una mujer llamada Tessa Berens recuerda el nombre de un científico del siglo XVIII sin apelar a un tesauro electrónico ni a una memoria externa. Esa mujer dice luego: "Cada vez que un dato olvidado emerge sin asistencia digital, lo anuncias a los demás mientras miras a lo lejos, hacia ese otro mundo donde vive lo que se conocía y se perdió". Y me pregunté si el apagón no habría venido a mi vida (y a la de tantos otros) para recordarnos eso. Lo que todavía conocemos pero ya estamos en trance de perder. Las pequeñas cosas que deberíamos conservar por si se va la luz.