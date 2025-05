"Es probable que una planta renovable saltase y crease un efecto dominó"

Gonzalo Alonso Orcajo (Gijón, 1965) es profesor de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería Politécnica (EPI) de Gijón de la Universidad de Oviedo. Ante la falta de certezas sobre el apagón del 28 de abril, el docente es partidario de la teoría de una desconexión del suministro de energía de las plantas generadoras renovables y la incapacidad del sistema para satisfacer la demanda eléctrica como posible explicación del evento. Cree que la inversión en tecnologías de respaldo para este tipo de infraestructuras generadoras de energía "verde" es primordial.

-¿Qué ocurrió este lunes?

-Aún no podemos ser concluyentes, solo hacer conjeturas. Pero lo que pensamos que ocurrió es que a las 12.25 horas había mucha participación de energías renovables para cubrir la demanda (un 55 por ciento de fotovoltaica y un 11 por ciento de eólica), y es probable que se desconectase una planta grande, creando un efecto dominó al saltar los sistemas y no poder satisfacer la demanda.

-¿Cómo?

-Las renovables inyectan potencia y energía a la red a través de convertidores. No tienen generadores síncronos (como las térmicas, nucleares o de ciclo combinado) que generan una inercia mecánica cuya energía puede contener las posibles variaciones de frecuencia que se den en la red, es decir, desequilibrios entre la potencia generada y la demandada. El sistema eléctrico exige un equilibrio perfecto entre ambas o saltan los plomos. Cuando no es el caso, puede surgir un desacople y un evento de frecuencia que se salga de los límites. Ahí las protecciones actúan y desconectan las instalaciones de generación para que no se descompense la frecuencia. Ese contexto puede dar lugar a un efecto dominó que desconecte una unidad tras otra; eso podría haber pasado el lunes.

-Decían que era imposible.

-Si me lo preguntan a mí mismo antes del lunes hubiera dicho que era imposible. Red Eléctrica es muy buena, los sistemas son muy fiables y están muy bien armados. Y los ingenieros eléctricos son muy buenos. Esto no ha pasado nunca. Red Eléctrica tiene un seguimiento de lo que pasa en cada punto de consumo; lo sabe todo con la tecnología digital.

-¿Y otras causas? ¿Podría ser un ciberataque?

-Esto es inédito. Puede haber infinitas cosas. Red Eléctrica ha desmentido un ciberataque, pero sí es plausible que ocurra, ya que se pueden conectar y desconectar en remoto muchas cosas. Si entra un virus en el sistema y desconecta 300 líneas a la vez, por ejemplo, el sistema cae.

-Los portugueses echaban la culpa a España.

-España y Portugal estamos muy interconectados, formamos parte de una red mallada, aunque seamos países distintos. Con Francia hay poco enlace. En ese sentido, dicen que la península fue un poco como una isla y lo primero que hicieron los franceses fue desconectar su línea, aunque en algún momento se comentó que el evento que podía haber desencadenado este fenómeno podía venir de ahí.

-¿El sistema eléctrico francés es más robusto?

-En Francia hay mucha nuclear, que tiene generadores síncronos, que ruedan y tienen inercia mecánica. Esa red es mucho más dura para estos eventos que la nuestra, porque prácticamente hemos desconectado la mayoría de centrales de carbón y las de ciclo combinado, también síncronas, que el lunes tenían muy poca participación en el mix de generación.

-¿Cómo se salva un evento como este si se origina en plantas renovables?

-Hay soluciones técnicas, no es incontrolable. Hay sistemas de compensación que inyectan potencia reactiva para subir la tensión de las redes, como condensadores síncronos. También hay sistemas para proporcionar inercia sintética, que no mecánica, porque ahí no existe, a través de los convertidores. La potencia activa a inyectar en la red puede venir de sistemas de almacenamiento (baterías). Si los tuviéramos en un momento dado, cuando perdemos generación renovable, pueden hacer una inyección instantánea de poco tiempo para controlar la red. También se puede controlar reduciendo la potencia que está produciendo desde la planta renovable, y ese extra en reserva hasta la producción óptima usarlo para salvar el evento.

-¿Y el proceso de recuperación del suministro, cómo se realiza?

-Para recuperar el sistema tiene que entrar todo a funcionar de forma secuencial. Las centrales síncronas necesitan grupos de arranque con combustible, con gasoil, que echen a rodar las máquinas. Según van entrando en funcionamiento las unidades de generación pueden entrar las unidades de demanda, pero tiene que ir todo casado: la frecuencia (50 hercios) y la tensión, en baja (230 voltios), que llega a los hogares. Aunque se genera media tensión, se pasa a alta para transporte y, cuando llegas a las zonas de población, se hace el escalado al contrario. Lo primero que se recuperó fue el País Vasco, al que suministraron desde Francia, y pudieron dar servicios a las unidades de generación y conectar más suministros. Cantabria y luego Asturias. Por Aragón dieron servicio a Castilla y León, también con inyección de energía francesa.

-Respeto a medidas, Sánchez dice que pedirá responsabilidades a las eléctricas.

-Los temas legales es algo que no controlo, pero entiendo que hay mucho dinero en juego. El lunes pensaba en los locales y en industrias como Arcelor y los procesos que quedaron paralizados que generaron millones de pérdidas. Aunque ellos tienen sus planes de emergencia y grupos electrógenos, seguro que han quedado atascadas muchas cosas y han dejado de producir.

-¿Cuál debe ser el siguiente paso para protegerse de un posible nuevo episodio?

-Mejorar los sistemas que proporcionan inercia sintética. Incorporar a la red sistemas de almacenamiento que ahora mismo no gustan porque pensamos que tener baterías cerca puede generar incendios, pero respaldan estos eventos. Pero todo no puede ser. Queremos quitar las centrales convencionales, apostamos por renovables, lo que es muy positivo para el cambio climático, pero hay que dar soporte. E invertir en tecnología que dé soporte a la red.

-¿Y qué opina de reevaluar la estrategia con las nucleares?

-Respaldan y dan soporte en estos eventos, pero no me atrevo a dar una respuesta al respecto, porque hay tecnología que puede dar soporte como ellas.

-¿Qué lección podemos extraer de todo lo ocurrido?

-Hay que apostar por el sistema eléctrico, que es muy importante en nuestras vidas. Hay que seguir invirtiendo en tecnología eléctrica de la que comentaba, siempre que esto sea lo que pensamos que ha sido. Me parece bien que el Gobierno sea tan prudente. Tienen muchos datos, pero identificar el origen de la caída, señalar hacia cierto lugar y culpar no se puede hacer a la ligera.