"Quiero presidir la comisión de Cerredo: no nos plegamos a ningún interés"

Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, es la pieza clave en el equilibrio parlamentario. Integrante del grupo mixto y único respaldo para que el gobierno sume mayoría en la Junta, ha sido en cambio la catalizadora de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA revela que su objetivo es presidir la comisión.

-¿Por qué activa usted la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, pese a que el resto de la izquierda la consideró superflua?

-Las comisiones de investigación son una herramienta democrática que se utiliza con normalidad en otros parlamentos. En el grupo mixto ya teníamos la idea de activarla, pero además entendemos que atiende a una demanda que está en la calle: de la gente, de las comarcas mineras y de Asturias en general. Se pide claridad sobre lo que ocurrió en Cerredo. Pero además, en nuestro entorno, en Somos, la respuesta a favor de la comisión fue unánime e incontestable, aunque suponga algún tipo de daño político. Nuestra responsabilidad es estar al lado de la gente y de lo razonable. No entendemos por qué una comisión de investigación genera tanta inquietud en otros partidos de la izquierda.

-Me pongo en la posición del Gobierno: Ya hay una investigación judicial, otra técnica y otra administrativa. ¿Qué puede aportar una comisión parlamentaria?

-Persigue, sobre todo, que se diriman responsabilidades políticas. Efectivamente, las penales las decidirá la vía judicial. Pero ¿van a dirimir las responsabilidades políticas órganos internos como esa comisión técnica de minería? Entendemos que no. Nosotras creemos en esta herramienta que recoge la Constitución y que en otros parlamentos se aplica con normalidad. Además, permite que participen todas las fuerzas políticas; es decir, toda la representación de la ciudadanía. Eso nos parece muy interesante.

-El Gobierno la acusa de plegarse a objetivos de la derecha.

-Eso me produce cierta hilaridad. Le repito, por si no se me entiende: lo único que nos mueve es la demanda social y la decisión unánime de nuestra gente, quienes conforman Somos Asturies. No nos alineamos con nadie más que con la transparencia. Es algo que llevamos en nuestro ADN y que reivindicamos. Ante una situación tan dramática como esta, la transparencia y la claridad son absolutamente necesarias. No vamos a hacer otra cosa por atender a los intereses de los socios de Gobierno (PSOE e IU) con los que, en este caso concreto, no estamos de acuerdo.

-Barbón ha calificado esa comisión de "circo" y de "comisión político-partidista".

-Una comisión de investigación es una herramienta que, como todas, puede dar buenos resultados si se usa de forma adecuada. No es un circo, sino una herramienta democrática que puede actuar con rigor y agilidad. Hacerlo con responsabilidad es la misión de todas y todos los parlamentarios. Aprovecho para apelar a todos los grupos para que hagamos eso: garantizar una comisión rigurosa, seria, ágil y transparente. Creo que no se puede hablar de investigación "político-partidista". ¿O es que el PSOE no las solicita allí donde no gobierna? ¿En esos casos no es "político-partidista"? Hay que ser serios y sensatos. Quizás si los grupos del gobierno hubiesen hecho menos ruido en torno a la comisión no se verían ahora en la situación de justificar sus cambios de postura.

-¿Cómo fue el fin de semana en el que tuvo que tomar la decisión de apoyarla o no? ¿Recibió presiones?

-Todo depende de cómo cada cual interprete. Una conversación la puedo entender como presión, sugerencia o como una mera conversación. Mi mayor presión era estar a la altura de quienes componen Somos y de los asturianos en general. No lo calificaría como presiones, sino como intentos de hacernos cambiar nuestro rumbo. Obviamente, no tuvieron éxito.

-IU quiere presidir esa comisión de investigación.

-Nosotras lo hemos dicho desde el principio: vamos a presentarnos para presidirla. Difícilmente se puede asumir que los socios de gobierno que hasta hace pocos días estaban en contra de la comisión quieran presidirla. ¿Para qué? ¿Para tener algún tipo de control y no permitir que sea transparente, efectiva, seria, rigurosa y ágil? En el otro lado están las fuerzas de derechas, que entendemos que tienen en este momento un objetivo claro y electoralista. Tampoco queremos que la comisión de investigación se convierta en eso. Precisamente nosotras somos las que mejor representamos el equilibrio, para que nadie trate de sacar rédito electoral ni faltar a la transparencia.

-Pudiera ser que usted fuese presidenta con el voto de Vox. ¿Eso supone alguna incongruencia?

-En este momento puede pasar cualquier cosa. A nosotras nos parece ético y estético presidir la comisión, pero la aritmética es la que es. Nosotras presentaremos nuestra propuesta y si sale, la asumiremos.

-¿Y eso no es plegarse a los intereses de quien la respalda?

-Hemos demostrado con creces que no nos plegamos a ningún interés.

-¿Qué interrogantes cree que debe dilucidar esa comisión?

-En primer lugar se buscan responsables políticos, dentro de la administración. Hay dos cuestiones llamativas. Una, por qué se da una concesión minera a una empresa que a todas luces no cumple los mínimos requisitos para una tarea de esa envergadura. Dos, por qué una vez concedida no se hicieron las inspecciones necesarias, con un antecedente de un accidente mortal y una extracción ilegal de carbón. Y por último: esto ocurrió en Cerredo. ¿Qué pasa en otras minas? Queremos que algo así no se repita jamás.

-¿Cuál es el marco de la comisión? ¿El accidente? ¿La gestión en Minas en los últimos años? PP y Foro apuntan a Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, exconsejeros del área.

-El accidente es la gota que colma el vaso. Hay que profundizar más allá de Cerredo y explorar el funcionamiento de la que hasta hace unos días era la consejería competente. Y de las personas responsables. Hablo en plural. Antes de señalar a nadie, preferimos tener más conocimiento, acceder a los informes y saber qué ocurrió.

-El gobierno llega a la comisión con todo el equipo de la consejería cesado.

-Bueno, vamos a ver qué tentáculos, implicaciones y ramificaciones tiene todo esto. Usted mismo me habla de dos exconsejeros, que fueron cuestionados y ahora ocupan cargos en el entramado público. ¿Es eso razonable?

-¿Había alguna explicación por parte de Belarmina Díaz que resultase satisfactoria?

-Es una pregunta complicada. No lo tengo claro, sobre todo cuando hay ya una falta de confianza por las respuestas que inicialmente se nos dieron. Y esa falta de confianza se hace extensiva a quienestaban en esa consejería. En todo caso, las repuestas de la exconsejera fueron insatisfactorias.

-¿Esta situación marca un antes y un después para Covadonga Tomé?

-Absolutamente no. Nosotras nunca fuimos gobierno. Tenemos unas propuestas claras en nuestra ideología, y la exigencia de transparencia es fundamental. En el resto de cuestiones, mano tendida para negociar y sacar adelante políticas progresistas. Seguimos siendo el voto número 23 del bloque de la izquierda. Lo que debe decidir la otra parte (PSOE e IU) es qué actitud va a tener. Lo razonable sería seguir conversando como hasta ahora.

-¿Quién querría que compareciese en la comisión?

-Es una pregunta complicada de responder ahora. Desde luego debe hacerlo de nuevo Belarmina Díaz; quizás más gente que formaba parte de la consejería, exconsejeros. También personas que trabajaban en la mina...

-Podríamos ver en la comisión a Chus Mirantes (el empresario tras la firma que explotaba de manera presuntamente ilegal la mina de Cerredo) o a Victorino Alonso?

-Difícilmente converso con delincuentes. Es algo que no me apetece demasiado.