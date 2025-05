¿Dónde están los salmones? Alarma entre los pescadores por la captura de tan solo 4 ejemplares desde el 13 de abril

Asegura Antón Caldevilla que hasta en dos ocasiones han estado a punto de sacar en los últimos días el campanu del Sella. Pero que al final el pez se libró. Así las cosas, van camino de cumplirse tres semanas sin que uno de los principales ríos salmoneros de Asturias se haya estrenado con alguna captura desde que empezó la campaña con muerte el pasado 13 de abril. "No recuerdo que el campanu del Sella haya tardado tanto en salir", reseña el veterano ribereño de Cangas de Onís.

Como él, con mayor o menor alarma y preocupación, se expresan otros dirigentes de colectivos de pescadores de Asturias, donde los aficionados andan con la mosca detrás de la oreja por la contención de las capturas. Lo cierto es que en toda la Cornisa Cantábrica son 5 los salmones capturados: uno en Cantabria, más 4 en el Principado, todos ellos en el Narcea, donde el campanu salió el pasado Jueves Santo.

Román Herrero, presidente de "Fuentes del Narcea", es el más pesimista. "No entran salmones desde hace años, todo el mundo lo sabe", sostiene. "Hay pocos, cada vez menos. Y la Consejería de Medio Rural no legisla, prefiere evitar problemas. Siempre lo he dicho en el Consejo de Pesca, se necesita tener un plan de conservación. Con el anterior consejero, Alejandro Calvo, se iba bien, pero ahora han optado por no hacer nada. Y si no se regula la presión pesquera esto se acabará", asegura Herrero.

El presidente de "Fuentes" invita a mirar las cifras de años atrás y pone la vista en el Esva, con un cupo por temporada de 20 salmones. "En cuatro años igual se pesca tal cantidad. Lo que pasa en ese río es terrible", describe.

No oculta su "preocupación" Antón Caldevilla por la tardanza en que el Sella o el Cares den su campanu, algo que se espera con gran expectación en Cangas de Onís, donde desde el 13 de abril tienen todo preparado para la subasta. "Yo veo esto un poco negro. No es que otros años se llevasen capturados muchos más, pero sí que había más que ahora. Y lo del Sella choca", explica Caldevilla. "El río está muy bien y lo cierto es que a punto han estado de pescar el campanu... Pero se resiste".

El dirigente de "El Esmerillón" admite que hay un "cambio de ciclo y de comportamiento" del salmón. "Entra más tarde a los ríos, quizás", señala.

De esto último no tiene dudas Enrique Berrocal, al frente de "Las Mestas del Narcea", quien cree que es pronto para valorar la evolución de la campaña. "Por más que nos empeñemos el salmón, salvo raras excepciones, no entra en abril. Normalmente es a mediados o finales de mayo, o principio de junio", sostiene el pescador praviano. "Por tanto creo que es muy pronto y aventurado decir que va a ser una mala campaña porque hasta ahora se han pescado pocos salmones".

No obstante, admite Berrocal que la campaña ya no es lo que era. "Será mala en capturas porque es una tendencia de los últimos años, pero no podemos decir ahora que será mala porque ahora no se pesque. Hay que esperar", insiste. "Sí que hay una cosa que me preocupa: los 4 que han salido en Asturias son en el Narcea. Es imposible que no haya peces en los otros ríos".

Hasta mediados de julio en la región se podrán pescar 620 ejemplares, cupo máximo establecido por el Principado.