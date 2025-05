Aucalsa adjudica el arreglo del argayón de la autopista del Huerna: la obra "a punto" de iniciarse

La obra para arreglar el argayón de la autopista del Huerna, la AP-66, que es la principal vía que conecta Asturias con la Meseta, está "a punto" de iniciarse, según fuentes cercanas a Aucalsa, la empresa concesionaria que gestiona la infraestructura.

La compañía, de hecho, ya ha adjudicado los trabajos a una de las tres empresas que aspiraban a realizar la obra, por lo que el proceso, según estas mismas fuentes, está ya en los últimos trámites previos a iniciar el acondicionamiento en una zona con gran complejidad geológica.

La obra retirará todos los restos de tierras y recuperará la normalidad en esa zona de la autopista, que sigue abierta al tráfico aunque con un "bypasss", con dos carriles de subida y solo uno de bajada. Aucalsa no ofrece de momento previsión de la duración de la obra, pero en condiciones normales, según otras fuentes consultadas, lo lógico en unos trabajos de esa envergadura es que la zona no estuviese reacondicionada al 100 hasta después del verano.

La autopista del Huerna sufrió el pasado 10 de noviembre, hace ya casi seis meses, un brutal desprendimiento de tierras en el kilómetro 76, antes del túnel de El Negrón si se conduce dirección a Castilla y León. No hubo que lamentar daños personales al no pasar ningún conductor por esa zona en ese momento, un domingo por la mañana. Ya entonces, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que el arreglo definitivo iría "para largo". El 27 de noviembre se adoptó la solución ("provisional", se dijo en aquel momento) del bypass, que permitió seguir utilizando la autopista, pero no a pleno rendimiento, ya que en esa zona, de casi 300 metros, hay que disminuir la velocidad y de subida solo hay un carril.

La autopista, que tiene un coste de 15,60 por turismo, se mantuvo desde entonces operativa con esta solución, aunque hubo etapas con numerosos problemas, especialmente en las fechas con alta circulación. Recientemente, en la operación retorno de Semana Santa se formó un gran atasco que provocó retenciones en la entrada al Principado. Pese al argayo, el número de vehículos que pasó por el Huerna no se redujo: desde enero se rondan los cinco mil turismos al mes, un número similar al del año pasado (contando hasta marzo).

Desde que se produjo el argayón, técnicos de Aucalsa, así como del Ministerio, estuvieron trabajando diariamente en la zona. Uno de los problemas principales que hubo es que los estudios geológicos previos se realizan de arriba a abajo de la ladera, lo que suele provocar retrasos. Ahora, con la obra ya adjudicada, en Aucalsa esperan que no haya contratiempos que puedan retrasar los trabajos en la autopista.