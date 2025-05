Catequistas asturianos, inquietos ante el relevo al frente de la Iglesia, confían en que la labor de Francisco no se pare

Los catequistas asturianos asisten también inquietos al relevo al frente de la Iglesia. Tres colaboradores de tres parroquias de la región, de Oviedo, Avilés y Gijón, alaban el papado de Francisco, por su carácter aperturista, y piden que el nuevo pontífice siga por la misma senda.

"El padre Francisco transmitió cercanía, acercó la Iglesia a la calle, a los jóvenes y también a los niños. Intentó crear una Iglesia de puertas abiertas, más próxima a la gente", explica Julio Giménez Pombo, catequista de niños, preadolescentes y jóvenes en la parroquia de San Francisco Javier de La Tenderina (Oviedo).

El primer Papa latino no pasará desapercibido para los niños y jóvenes que se acercan a las catequesis parroquiales, a juicio de Julio Giménez. "Es un Papa con un legado indudable. Ha continuado la labor de aproximación a los más jóvenes, una tarea en la que Juan Pablo II sentó las bases con la celebración de las la Jornada Mundial de la Juventud, y además ha destacado por su labor social y por dar un mayor protagonismo al papel de la mujer en la Iglesia para que no sea considerada como una figura decorativa", afirma este catequista ovetense, que valora positivamente la actitud receptiva de Francisco, "de puertas abiertas a nuevas realidades que vive la juventud actual en cuestiones como, por ejemplo, la diversidad sexual".

Uno de los valores añadidos que, a juicio de Julio Giménez Pombo, ha aportado el pontificado de Francisco ha sido "el de tener en cuenta a las bases de la Iglesia, ha bajado a la calle, a la arena, ha tocado tierra". Otro avance señalado por el catequista de San Francisco Javier de la Tenderina es "la implicación del papa Francisco para afrontar un problema tan serio como el de la pederastia, en el que apostó por la transparencia y por pedir perdón". La austeridad es otra de las señas identificables y características que quedarán de los doce años de magisterio de Francisco al frente de la Iglesia. "Se ha diferenciado con signos como el de llevar los zapatos que usó siempre o su cruz, alejada de todo lujo", afirma el catequista, que tiene muy frescas en su memoria imágenes que ya forman parte de la historia del papa Francisco y de la propia Iglesia: "Supo llegar a la gente de la calle como, por ejemplo, con actitudes como aquella cuando un niño autista subió al altar en medio de la celebración y pidió que todo siguiera con total normalidad", comenta Giménez Pombo.

¿Qué pide el catequista al nuevo Papa que salga elegido del próximo cónclave? "Que sea consciente de las necesidades de la sociedad y de la propia Iglesia. Sería bueno que continuase la labor iniciada por Francisco en estos doce años y que mantuviera su cercanía y la empatía. Es bueno que un Papa tenga un grado de conocimiento de la realidad de las situaciones que vive la gente".

En Avilés, María José Suarez, catequista en la parroquia de San Nicolás de Bari, detalla algunos aspectos "claves" de la etapa de Francisco, como su "gran esfuerzo" por acercar al colectivo homosexual a la iglesia católica. "Hoy en día es fundamental tener un espíritu renovador en la Iglesia puesto que, como en todas las facetas de la vida, hay que dar pasos hacia adelante", reflexiona. Por otro lado, también reinvindica la labor del pontífice por prestar atención a las personas más necesitadas "sin preocuparse por su raza, origen o condición". En ese sentido, remarca, "Francisco consideraba a todas las personas como hijas de Dios". Además, añade con ese espíritu renovador se focalizó en "pedir perdón por todos los fallos cometidos por los miembros de la Iglesia".

De cara al próximo Papa de Roma, Suárez opina que el nuevo pontífice "debe seguir el paso pacificador De Francisco" puesto que "los tiempos actuales requieren de un Papa cuya presencia y movimientos se basen en la paz". En ese sentido, también solicitó "que sea muy cercano al pueblo" para que "la sociedad tenga un guía que sea un viajero, que guíe a la gente y que pueda sentir que sigue modernizando todo lo iniciado por Francisco. "Si no se acerca la Iglesia al pueblo, este no se acercará a ella. Es una labor recíproca y el nuevo pontífice debe ser humilde y participativo".

Para Covadonga González, catequista en la Unidad Pastoral de Jove-La Calzada en Gijón, los trece años de papado de Francisco han supuesto una revitalización de la Iglesia Católica. La llegada del argentino al mando de la Santa Sede significó un avance en cuestiones sociales y un acercamiento del líder religioso a las personas desfavorecidas. "Valoro de forma muy positiva el papado de Francisco. Fue una persona muy cercana en el día a día y preocupado en todo momento por los más necesitados", asegura González.

La comparación con su predecesor Benedicto XVI ha sido una de las cuestiones más comentadas mientras ambos estaban con vida, ya que no es habitual que dos papas, en el caso del alemán un emérito, coincidan. "Benedicto fue más teológico y Francisco más social. Eran estilos diferentes. Francisco tenía un carácter más social y activo. Se centró en que la Iglesia llegase a cada rincón del mundo. Una Iglesia universal de todos y para todos". Sin duda, lo que más valora la catequista de Gijón del pontificado de Francisco fue el esfuerzo que realizó por involucrar a todo el mundo. "Francisco ha hecho trabajar mucho con el tema de los sínodos. También se ha centrado en temas actuales como la importancia de las mujeres en la Iglesia".

Ahora la Iglesia se encuentra en un proceso de cambio en el que la sede se encuentra vacante. González confía en el criterio de los cardenales y en especial en la bendición espiritual que recibirán durante el cónclave. "La tarea del nuevo Papa no es sencilla. Es un trabajo largo y de muchos años. Espero que se siga avanzando en el mismo camino de unidad y universalidad que ha habido hasta ahora. Pero confió en los cardenales y en que el Espíritu Santo les ilumine en la elección para que sea la mejor posible". No obstante, González tiene un favorito y, como no podía ser de otra forma, tira para la tierra a la hora de hablar sobre la posibilidad de tener un papa nacido en Asturias. "Está claro que si hay que escoger uno es el cardenal Fernández Artime. ¡Y encima del Sporting! Sería la bomba y una gran ilusión", concluye la catequista.