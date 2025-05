El dueño de Blue Solving "expolia" dos lavaderos en León, denuncia Victorino Alonso

La guerra por los restos del imperio de Victorino Alonso se recrudece. La sociedad Proyectos Mineros e Ingeniería (Promining), vinculada al empresario minero leonés, acusa a la empresa Minas y Antracitas del Narcea (Minarsa) de "expoliar" dos lavaderos, el del pozo Alicia, en Fabero, y Alinos (Toreno), cerrados en 2020 y que Alonso considera de su propiedad. El apoderado de Minarsa no es otro que Jesús Rodríguez Morán, Chus Mirantes, cuyo hijo tiene el dominio de Blue Solving, la empresa que explotaba la mina de Cerredo, en la que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo y otro en 2022.

Según Promining, el expolio se inició el pasado 10 de febrero, urdiendo "un alambicado plan en el que, mediante distintos engaños, consiguió una resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León fechada el 16 de diciembre de 2024" para el libre acceso a los lavaderos. A petición de Promining, el pasado 11 de abril, la Dirección General de Energía y Minas acordó suspender las anteriores resoluciones y reponer el vallado y señalización de las instalaciones. Promining añade que a pesar de haberse revertido el permiso de acceso a los lavaderos, "Minarsa continúa la usurpación y el expolio de las instalaciones, haciendo caso omiso, y además llevando a cabo los trabajos con total desprecio de la legislación laboral y de las normas de prevención de riesgos laborales".

Según Promining, la empresa de Jesús Rodríguez Morán "está utilizando maquinaria, en concreto palas cargadoras, que, además de no ser de su propiedad, llevan siete años paradas y no se les ha hecho revisión alguna". Además, están siendo manejadas por "personal no cualificado". Y añade: "No tiene abierto centro de trabajo, hay fundadas sospechas de que la mayor parte del personal que está trabajando no está dado de alta, que carecen de un Plan de Prevención aprobado y que no tienen coordinación de actividades empresariales", denuncia la empresa de Victorino Alonso.

E incide en que "se han podido apreciar depósitos de hidrocarburos sin señalizar, vertidos de esta sustancia en las vías anexas a los trabajos, sin darse de alta como productores de residuos, incumpliendo también por tanto la normativa medioambiental".

Promining denuncia que el "marco de ilegalidad que, aprovechándose de los tiempos que necesitará la Justicia para resolver los procedimientos judiciales, puede dar lugar a nuevos accidentes, máxime si tenemos en cuenta el grado de irresponsabilidad que el empresario de Minarsa ya ha demostrado en los accidentes de Cerredo, en los que tenía a sus trabajadores explotando una mina de carbón sin ningún tipo de ventilación". En el lavadero Alicia de Fabero y el lavadero Alinos de Toreno hay apliados 275.000 toneladas de carbón por los que pleitean Alonso y Morán.