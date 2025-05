Ovidio Zapico (IU): "Lo importante es poner el foco en la investigación"

El coordinador regional de IU y a la sazón consejero de Ordenación del Territorio en el gobierno regional de coalición, Ovidio Zapico, reclamó ayer que la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Cerredo "no nazca contra nadie", sino que se constituya "a favor de la investigación" sobre lo sucedido en el tercer piso de la explotación de Degaña, en el que murieron cinco trabajadores.

Zapico realizó sus manifestaciones tras la entrevista en LA NUEVA ESPAÑA en la que Covadonga Tomé, del grupo mixto, expresaba su voluntad de optar a la presidencia de la comisión. Como ya adelantó este periódico, IU está dispuesta a plantear una candidatura alternativa que representaría su diputada Delia Campomanes.

"Lo importante ahora es poner el foco en la investigación y no en la presidencia", aseguró ayer Ovidio Zapico. Según el líder de IU, "la comisión no debe nacer contra nadie, sino que debe estar a favor de la investigación, con total apertura, transparencia y libertad". A su juicio, iniciar una pugna sobre quién debe presidir la comisión no hará otra cosa que "generar una política divisiba" y "no son estos los tiempos". "No es bueno tratar de situar a unos por encima de otros, sino que la clave está en focalizar las acciones en el interés investigador", aseguró.

Para el líder de IU, lo más urgente es negociar el marco en el cual se desarrollará la comisión parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo. "Se suceden noticias en las que se quiere poner el foco en ‘yo quiero’ o ‘yo soy el que vale’ por encima de planteamientos que deberían apoyarse en analizar la gestión de la dirección de Minas.

Zapico llamó a huir de "planteamientos que supusieron un error a la hora de confomar anteriores comisiones (en referencia a sesiones pasadas). Aunque la pugna por la presidencia de la comisión de investigación sobre el accidente minero de Cerredo tendrá su inevitable lectura política, el grupo parlametario de IU aboga por abordar un debate interno sobre los términos en los que se desarrolará la comisión en el parlamento asturiano.

Zapico teme que la comisión de investigación parlamentaria termine por propiciar el señalamiento personal". "No queremos explorar, sino regenerar la conselería", señaló Zapico refiriéndose a las dudas planteadas por parte de Tomé sobre el papel que desempeñaría una presidencia nacida de los grupos del Gobierno, que expresaron sus reticencias sobre la comisión.

"La legitimidad democrátca en origen es muy imporante", reconoció Zapico, quien anunció un plan para favorecer la exposición de las ramas narrativas.